La Policía Nacional alerta de la versión veraniega de la estafa del 'hijo en apuros'

Nueva amenaza estival, nueva alerta de la Policía Nacional. En plenas vacaciones, los ladrones y estafadores ni pierden el tiempo ni descansan. Prueba de ello es la advertencia que han lanzado desde el CNP, ante un novedoso método destinado, cómo no, a sacarte el dinero.

En esta ocasión, y tirando un poco de ironía fílmica, la Policía Nacional indica que "llega la versión veraniega de la estafa del hijo en apuros". En una publicación cargada de mucho humor, los agentes avisan de que está proliferando una nueva forma de engaño y fraude este verano.

De nuevo, se trata de una estafa digital consistente en tratar de ganarse la confianza de la potencial víctimas para sustraer una cantidad de dinero importante. Por este motivo, y siguiendo con la guasa peliculera, la policía comienza presentando esta estafa con un clásico: "De los creadores de... 'Papá se me ha roto el móvil'". En alusión a otra típica forma de fraude.

Cómo evitar caer en la 'estafa del hijo en apuros' versión veraniega

Así, en esta ocasión, los estafadores vuelven a intentar hacerse pasar por un hijo que ha tenido un percance, solo que adaptándolo a un clásico problema estival, ir a parar a la piscina con el móvil en el bolsillo. "Papá se me ha caído el móvil al agua", advierte la policía que es el gancho que utilizan los estafadores en este caso. Por ese motivo, su recomendación es clara: "No entres al trapo, te terminarán pidiendo dinero y... por una vez no será tu hijo".

La publicación de la Policía Nacional está acompañada de una captura de pantalla donde se ve un ejemplo de un intento de estafa con esta método. Se trata de un mensaje de WhatsApp en el que puede leerse, con dudosa ortografía -esperemos que la de los hijos sea mejor-: "Hola papá se me ha caído el movil al agua y ya no me funciona. Puedes escribirme a este numero de teléfono?".