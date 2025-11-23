Tres aficionados se ponen a buscar y tropiezan con un tesoro histórico que obliga a llamar a los profesionales

Sorpresa por un descubrimiento bien buscado. Tres cazadores de tesoros han encontrado 400 monedas romanas en Gran Bretaña. El hallazgo se ha producido en el condado inglés de Kent, y tal y como informa el periódico alemán Focus Online, los autores llevaban más de 20 años buscando el importante tesoro.

Tal y como reza la publicación, los tres cazadores ha descubierto por primera vez monedas romanas individuales gracias a sus detectores de metales. Cada una de ellas estaba dispersa en un campo de agricultores cerca de la ciudad de Maidstone, al sur de Reino Unido. En un instante, aparecieron más y más piezas. Además, encontraron una vasija dañada a una profundidad de 35 centímetros, con otras monedas de más de 1800 años de antigüedad.

Según la información difundida, parte del tesoro quedó esparcido por la tierra porque el material se rompió por trabajos agrícolas. Los hombres detuvieron inmediatamente la búsqueda al darse cuenta de la importancia. "En ese momento, cuando nos dimos cuenta de que habíamos encontrado algo históricamente significativo, dejamos de excavar y llamamos a los profesionales", asegura uno de los involucrados en conversación con el diario británico The Mirror.

Los expertos de la organización sin ánimo de lucro, Isle Heritage, acudieron rápidamente al terreno y se hicieron cargo de la excavación. Las piezas históricas fueron rápidamente enviadas al Museo Británico para su examen, que, ya avisa el medio de comunicación, puede ser largo y durar "mucho tiempo". Tras este proceso, el museo recibirá el primer derecho a comprar el tesoro. No obstante, los ingresos de la venta se reparten entre los tres compradores y el propietario del terreno.

Esta historia no es única, y se ha repetido en múltiples ocasiones. En febrero de este año, ni más ni menos, dos buscadores de metales realizaron en Países Bajos un descubrimiento excepcional: un tesoro numismático único con 404 monedas romanas. Este hallazgo incluyó 360 monedas romanas y 44 celtas de Britania, fechadas entre el 200 a.C. y el 47 d.C