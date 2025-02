Encuentran el tesoro más impresionante del Imperio Romano y los arqueólogos admiten abiertamente su desconcierto

Dos buscadores de metales realizaron en los Países Bajos un descubrimiento excepcional mientras exploraban un campo en Utrecht. Lo que comenzó con la búsqueda de una llave de tractor perdida se transformó en el hallazgo de un tesoro numismático único: 404 monedas romanas de oro y plata.

Muchas de ellas están vinculadas al saqueo romano de Britania en el siglo I y representan una "combinación única". Nunca antes se había hecho un descubrimiento semejante en el continente europeo, afirma el medio Interesting Engineering. La mayor colección de monedas romanas jamás encontrada ejemplifica las riquezas que los soldados llevaban consigo después de las primeras batallas para conquistar Britania.

Este conjunto de piezas, que incluye ejemplares de origen romano, celta y norteafricano, proporciona evidencia tangible del regreso de tropas romanas tras la invasión de la isla en el 43 d.C., según informó Smithsonian Magazine. Ahora, las monedas han llegado a la Colección Arqueológica Nacional para su exhibición.

El hallazgo incluye 360 monedas romanas y 44 celtas de Britania, fechadas entre el 200 a.C. y el 47 d.C. Smithsonian Magazine detalló que entre las piezas romanas destacan 288 denarios de plata y 72 aurei de oro, con retratos de figuras como el emperador Claudio, Julio César y Juba de Numidia, gobernante del actual territorio de Argelia.

Los arqueólogos no pueden confirmar por qué se enterraron 404 monedas de origen mixto. Según un reciente comunicado de prensa, sospechan que las tropas romanas habrían confiscado las monedas británicas, que llevaban junto con el dinero en efectivo. Incluso podrían haber ofrecido el tesoro a los dioses a cambio de un pasaje seguro, lo que sugiere que las riquezas que reunieron fueron nada menos que impresionantes.

Según un comunicado de prensa, las monedas romanas de oro y plata "más jóvenes" acuñadas en los años 46-47 llevaban el retrato del emperador Claudio. En aquella época, los romanos habían hecho su avance hacia Britania. Aunque parecen de oro, las cuarenta y cuatro monedas llamadas staters están hechas de oro, plata y cobre. Como se fabricaron en la época de las conquistas, llevan el nombre del rey británico: Cunobelino.

Pero la asombrosa cantidad de 288 piezas datan del año 200 a. C. al 47 d. C. y llevan el sello de Julio César y Juba, el rey de Numidia, en la actual Argelia. 72 monedas de oro romanas conocidas como aurei, que datan del año 19 a. C. al 47 d. C., estaban en tan impecables condiciones que debían de haber sido acuñadas recientemente, casi como si los arqueólogos hubieran llegado directamente al pasado, agrega el mismo medio.