Tropiezo titánico con la ciudad gigantesca en el desierto de Arabia Saudí: los jeques han desperdiciado sus fortunas

Vista satelital de los terrenos donde estaba prevista la construcción de The Line

El mastodóntico programa Neom, que incluía varios proyectos de construcción gigantescos en Arabia Saudí, se está comenzando a venir abajo ante la imposibilidad de hacer realidad esas obras faraónicas.

El más conocido de esos proyectos era una ciudad gigantesca en medio del desierto bautizada como The Line. El nombre, que en castellano significa 'La Línea', representaba la idea de hacer una ciudad de una sola calle con una longitud sin comparación en el resto del planeta.

Cuando los jeques de Arabía Saudí que rodean al príncipe heredero Mohammed Bin Salman plantearon el proyecto, se anunció que The Line tendría nada más y nada menos que 170 kilómetros de longitud y se elevaría 500 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, hace un año y medio Arabia Saudí 'recogió cable' y redujo drásticamente las dimensiones de ese proyecto de ciudad, pasando a tener una longitud de únicamente 2,4 kilómetros.

Y la cosa no va a mejor. Más bien todo lo contrario. Desde el medio de comunicación suizo Blick informan de que las obras de The Line han quedado detenidas, lo que supone un tropiezo titánico para los jeques.

No se trata del único golpe que ha sufrido Neom en las últimas semanas, ya que igualmente habrían quedado suspendidas las obras de construcción de un complejo turístico de lujo proyectado en el mar Rojo llamado Magna.

El citado medio destaca que dos importantes altos directivos de The Line han sido trasladados a Trojena, otro megaproyecto, una estación de esquí en el desierto en la que está previsto que se celebren los Juegos Asiáticos de Invierno en 2029.

La práctica totalidad del programa Neom está siendo replanteado y reducido. En ese sentido, el experto suizo Ralph Lengler, en declaraciones a Blick, ha afirmado que "parece que Arabia Saudí ha perdido la confianza en Neom y ahora está desmantelando toda la organización".