Última hora del brote de hantavirus, en directo: los 14 españoles ya están en el Hospital Gómez Ulla

El director de la OMS: "El riesgo es bajo, pero los países están tomando sus precauciones"



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, afirmó este domingo que el riesgo de contagio de hantavirus a través de los casos del crucero MV Hondius "es bajo", pero también resaltó que todos los países de los que procede el pasaje "están tomando precauciones".

El director de la OMS señaló que su afirmación de que el riesgo de contagio es bajo se basa en las comprobaciones e investigaciones que se han hecho de este virus, pero incidió en que los países están tomando sus precauciones y Estados Unidos hizo ya los preparativos.