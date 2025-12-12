Un agente inmobiliario acaba comprando un hotel por accidente: "Pensé que las pujas empezarían en 1,4 millones de euros, pero resultaron ser 14 millones"

Un error que puede salir muy caro (literalmente). Un agente inmobiliario ha comprado por accidente un hotel en la ciudad neerlandesa de Hoofddorp tras cometer un grave fallo al pujar en la subasta del edificio.

El hombre pensó que en la puja, que se desarrolló a través de internet, estaba ofreciendo por el hotel una cantidad de dinero muy diferente a la que realmente estaba poniendo sobre la mesa.

"Pensé que las pujas empezarían en 1,4 millones de euros, pero resultaron ser 14 millones", ha asegurado el afectado, tal y como recoge el medio de comunicación neerlandés Het Parool.

El resultado de esa equivocación al pujar es que el agente inmobiliario acabó adquiriendo el hotel por un precio de 23 millones de euros cuando él pensó que estaba ofreciendo 2,3 millones.

El vendedor del edificio exige que, tal y como se señala en las condiciones de la venta, el agente inmobiliario pague una multa de casi 3,5 millones de euros por haber ganado la subasta y negarse a formalizar la compra.

Sin embargo, el agente inmobiliario pide que se anule su puja ya que se debió a un error. El abogado del vendedor del hotel ha subrayado "ha pujado 24 veces. ¿Cómo es posible equivocarse 24 veces seguidas?".

Un fallo inicial que se arrastró al resto de ofertas

En ese sentido, el agente inmobiliario ha explicado que es posible que las 24 pujas fueran erróneas debido a que solo introdujo la primera vez la cantidad. En las siguientes ocasiones, incrementó la puja realizando clics en el ratón, por lo que el fallo inicial se arrastró al resto de ofertas.

Por el momento, la casa del agente inmobiliario se encuentra embargada. Lo mismo ocurre también con otras seis propiedades que el hombre tiene a su nombre. El juez ha dado de plazo hasta el 23 de diciembre para que las partes alcancen un acuerdo. En caso contrario, habrá sentencia judicial.