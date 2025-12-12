Un excursionista llama a emergencias y estos últimos se quedan a cuadros al ver dónde está atrapado: "Negué con la cabeza"

Las personas que trabajan en servicios de emergencias están acostumbradas a ver todo tipo de accidentes. Sin embargo, lo ocurrido recientemente en el parque Arches, en Utah (EEUU), ha hecho que se queden a cuadros.

Un excursionista entró en una zona de arenas movedizas y se vio obligado a pedir ayudar a los servicio de rescate estadounidenses mientras que se hundía en el suelo. Afortunadamente, todo quedó en un monumental susto y pudo salir ileso.

Según han informado desde el canal de televisión estadounidense NBC News, el excursionista contaba con bastante experiencia. Sin embargo, no se percató de que la parte del parque Arches a la que había accedido tenía arenas movedizas.

El hombre intentó salir de las arenas movedizas de manera desesperada, pero esos movimientos lo único que hicieron fue acelerar su descenso. Al comprobar que era incapaz de salir por sí mismo, decidió pedir ayuda a los servicios de emergencia.

No obstante, las personas que tenían que rescatar al excursionista tenían muy poco tiempo de reacción, ya que el excursionista realizó la llamada cuando ya se encontraba hundido hasta los muslos.

El trabajador del servicio de emergencias que recibió la llamada de auxilio por parte del excursionistas no se podía creer lo que estaba oyendo. "Negué con la cabeza y pensé: '¿He oído bien? ¿Alguien está atrapado en arenas movedizas?'", ha contado el empleado.

La sorpresa del trabajador del servicio de emergencias se debió a que un accidente en arenas movedizas es un suceso poco habitual, pero lo suficientemente peligroso como para poner en marcha una operación de rescate de inmediato.

Y eso es lo que se hizo. Se desplegó un operativo con drones y los equipos de rescate localizaron al excursionistas en pocas horas. Finalmente, el hombre pudo ser sacado de las arenas movedizas completamente "agotado", pero ileso.