Una asociación inmobiliaria alerta: los vendedores de viviendas filman o escuchan visitas en secreto con más frecuencia

Las inmobiliarias lanzan una alerta a sus agentes: los vendedores han empezado a grabar y escuchar en secreto las visitas a las viviendas. Así lo ha advertido la Federación de Agencias Inmobiliarias de Finlandia. Tal y como reza el medio de comunicación Helsingin Sanomat, con la ayuda de un sistema de videovigilancia, los propietarios pueden captar imágenes y también sonidos de estos momentos concretos. Además, pueden transmitirlo en tiempo real a través del teléfono móvil.

En declaraciones recogidas por el diario, el director ejecutivo del sindicato de inmobiliarios, Tuomas Viljamaa, explica que "escuchar y grabar presentaciones ha aumentado porque los sistemas de vigilancia se han vuelto más comunes". Según él, los casos de grabación y escucha suelen ocurrir en casas independientes y viviendas más lujosas, estar equipadas con estos sistemas. "El fenómeno existe en toda Finlandia".

Este profesional asegura que conoce casos en los que los dueños han ocultado cámaras en el interior de peluches y timbres. No obstante, no cree que estas acciones guarden una intencionalidad negativa. Simple curiosidad. Pero claro está que "grabar y escuchar siempre requiere el permiso del agente o de posibles compradores". Sin permiso, constituye un delito contra la intimidad.

Asimismo, Viljamaa asegura que estas grabaciones también se pueden deber a la posible ignorancia del propietario: no entienden que estas acciones pueden ser poco apropiadas. "La intención no es hacer nada malo, pero dado que los sistemas permiten monitorizar la visita del apartamento, esto es lo que se está haciendo", asegura el profesional. "El vendedor también puede pensar erróneamente que se le permite hacer fotos en su propia casa, aunque esté en venta", añade. Aun así, todo depende de cada caso.

"Una buena forma es apagar el sistema de monitorización durante la fase de cribado". Eso es lo que a Viljamaa le gustaría que se hiciera si él mismo fuera un posible comprador, dice.