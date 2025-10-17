Un colegio privado únicamente para varones cumple un hito 190 años después: "Di un paso al frente porque creo en la misión de la universidad"

En 190 años de historia del colegio Castleknock College, un centro privado solo para varones, jamás se había visto a una mujer directora, hasta ahora. Y es que, según cuenta The Irish Times, el centro jamás había contado en su historia con una mujer al frente de la dirección, hasta que llegó Elaine Kelly, quien ha tenido el honor de ser la primera.

"Ser la primera mujer en dirigir la escuela, por supuesto, es un momento histórico, pero no es por eso que asumí el cargo. Di un paso al frente porque creo en la misión de la universidad", afirmó la misma al diario, donde ha contado lo que supone para ella dicho nombramiento.

"En términos generales, las niñas serían muy centradas, en mi experiencia, muy diligentes, probablemente muy duras consigo mismas... Eso puede tener un impacto negativo en su bienestar", agregó la mujer, que señala algunas diferencias entre los niños y las niñas en las aulas.

"Las niñas atribuyen gran parte de su autoestima a los resultados académicos o escolares", aseguró. "Los niños necesitan más estímulo. Requieren más estructura. Requieren más rutina. Y prosperan en esas condiciones (...) Lo que realmente necesitan los niños es sentir que tienen un propósito", continúo en su alegato.

Y es que, al contrario de lo que se podría pensar, "las niñas pueden ser más ansiosas que los niños", mientras que "los niños tienen un carácter más relajado", aunque ello no tiene por qué suponer que los niños no tengan ansiedad o preocupaciones.

Finalmente, respecto al uso del teléfono móvil, la directora señaló que a las niñas les genera ansiedad y que a los niños puede "causarles una ira increíble", por lo que su introducción supone todo un desafío. Eso sí, lo que tiene claro es que hay que seguir apostando por una educación libre de masculinidad tóxica.