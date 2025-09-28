Un comandante ruso amenaza a cualquier soldado que intente retirarse: "Victoria o muerte"

En una vista aérea, se ven edificios de apartamentos destruidos en un barrio residencial afectado por los bombardeos rusos en Pokrovsk, Ucrania.

Los servicios de inteligencia de Ucrania han interceptado una llamada que compromete al ejército ruso. En la grabación, recogida por el periódico Kyiv Post, se escucha como un comandante enviado a la región de Donetsk amenaza con disparar a cualquiera de sus subordinados que intentase retirarse. Además, publica la conversación como "evidencia de coerción dentro de las fuerzas de ocupación".

"No hay posibilidad de retroceder", "que nadie abandone sus malditas posiciones", asegura el soldado. "Te lo digo de nuevo: si alguien corre a cualquier parte, dispárales. Sólo avanzamos, ¡sólo avanzamos! Victoria o muerte", se le escuchó decir.

De este modo, y tal y como reza la publicación del diario ucraniano, las llamadas interceptadas revelan "un empeoramiento de las condiciones en el ejército ruso".

En las declaraciones recogidas, un soldado se quejó de la falta de suministros básicos para sobrevivir en el frente, unos hechos que han provocado la muerte de muchos soldados. Mientras, otro admitió que varios miembros del personal, incluidos cocineros, estaban siendo utilizados como infantería durante los asaltos frontales.

Asimismo, a principios de año pasado, el mismo periódico entrevistó a una espía profesional de las fuerzas ucranianas que reveló las "locuras" que se escuchan en las llamadas entre los comandantes rusos. "Todas son reales, aunque parezca una locura. A veces no puedo creer las palabras que escucho, pero es lo que hay".

No obstante, Rusia sufre escasez de soldados. A lo largo de la ofensiva de Ucrania, Moscú se ha aprovechado de la benevolencia de sus aliados internacionales, como Corea del Norte. Tal y como apunta el medio lituano Vakary Ekspresas, en Rusia ha primado más la cantidad que la calidad, y esto lo debilita y hace que recurra a otras formas para librar su ofensiva.