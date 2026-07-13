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Un detalle oculto en una icónica foto del Mundial de 1962 desata descabelladas teorías sobre "viajeros en el tiempo"
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Un detalle oculto en una icónica foto del Mundial de 1962 desata descabelladas teorías sobre "viajeros en el tiempo"

Una imagen tomada hace más de seis décadas durante la Copa del Mundo de Chile ha vuelto a hacerse viral por un objeto que muchos aseguran que no encaja con la época.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Primer plano de un balón de fútbol en el campo.Getty Images/500px

Las teorías sobre supuestos viajeros en el tiempo llevan años alimentando internet. Fotografías antiguas, cuadros históricos o grabaciones de archivo suelen convertirse periódicamente en objeto de debate cuando algún usuario cree encontrar en ellas elementos "imposibles" para la época.

La última en resurgir es una fotografía tomada durante el Mundial de fútbol de 1962, celebrado en Chile, que ha provocado una nueva oleada de especulaciones en redes sociales.

Todo gira en torno a un pequeño detalle que aparece entre el público de uno de los partidos del torneo y que algunos usuarios han interpretado como un dispositivo tecnológico demasiado avanzado para aquellos años.

Justo debajo de Mauro Ramos hay una persona sosteniendo un objeto que muchos usuarios de internet creen que es un teléfono móvil plegable.
  Justo debajo de Mauro Ramos hay una persona sosteniendo un objeto que muchos usuarios de internet creen que es un teléfono móvil plegable.CC Composite Editor

El objeto que ha disparado las teorías

La imagen, convertida ya en una de las fotografías más comentadas por los aficionados a los misterios históricos, muestra una escena aparentemente normal en las gradas del campeonato disputado hace 64 años.

Sin embargo, varios usuarios han señalado la presencia de un espectador que parece sostener un objeto rectangular oscuro frente a su rostro, una postura que recuerda inevitablemente a la de alguien utilizando un teléfono móvil para grabar o hacer una fotografía.

La comparación ha sido suficiente para que numerosos perfiles comenzaran a hablar de un supuesto "viajero en el tiempo" colándose en una instantánea de los años sesenta.

Una explicación mucho más sencilla

Como suele ocurrir en este tipo de fenómenos virales, los expertos y aficionados a la fotografía histórica no tardaron en aportar interpretaciones mucho más plausibles.

La explicación más repetida apunta a que el objeto sería simplemente una cámara fotográfica portátil de la época, unos prismáticos compactos o incluso una pequeña cámara de cine doméstica, dispositivos perfectamente habituales durante aquellos años.

Además, la baja resolución de muchas copias digitalizadas y el efecto visual generado por determinadas perspectivas suelen contribuir a crear confusiones que alimentan este tipo de teorías.

Un fenómeno recurrente en internet

No es la primera vez que una fotografía histórica genera especulaciones similares.

En los últimos años se han hecho virales imágenes de supuestos teléfonos móviles en cuadros renacentistas, personas con apariencia "moderna" en fotografías de principios del siglo XX o espectadores que parecían llevar tecnología inexistente décadas antes de su invención.

La inmensa mayoría de estos casos terminan teniendo explicaciones mucho más terrenales relacionadas con objetos olvidados, perspectivas engañosas o simples errores de interpretación.

Aun así, eso no ha impedido que la fotografía del Mundial de 1962 vuelva a recorrer las redes sociales y reabra una de las teorías favoritas de internet: la posibilidad de que algún viajero temporal decidiera pasar desapercibido... y acabara apareciendo en una imagen histórica del fútbol.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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