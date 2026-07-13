Un detalle oculto en una icónica foto del Mundial de 1962 desata descabelladas teorías sobre "viajeros en el tiempo"

Primer plano de un balón de fútbol en el campo.

Las teorías sobre supuestos viajeros en el tiempo llevan años alimentando internet. Fotografías antiguas, cuadros históricos o grabaciones de archivo suelen convertirse periódicamente en objeto de debate cuando algún usuario cree encontrar en ellas elementos "imposibles" para la época.

La última en resurgir es una fotografía tomada durante el Mundial de fútbol de 1962, celebrado en Chile, que ha provocado una nueva oleada de especulaciones en redes sociales.

Todo gira en torno a un pequeño detalle que aparece entre el público de uno de los partidos del torneo y que algunos usuarios han interpretado como un dispositivo tecnológico demasiado avanzado para aquellos años.

Justo debajo de Mauro Ramos hay una persona sosteniendo un objeto que muchos usuarios de internet creen que es un teléfono móvil plegable. CC Composite Editor

El objeto que ha disparado las teorías

La imagen, convertida ya en una de las fotografías más comentadas por los aficionados a los misterios históricos, muestra una escena aparentemente normal en las gradas del campeonato disputado hace 64 años.

Sin embargo, varios usuarios han señalado la presencia de un espectador que parece sostener un objeto rectangular oscuro frente a su rostro, una postura que recuerda inevitablemente a la de alguien utilizando un teléfono móvil para grabar o hacer una fotografía.

La comparación ha sido suficiente para que numerosos perfiles comenzaran a hablar de un supuesto "viajero en el tiempo" colándose en una instantánea de los años sesenta.

Una explicación mucho más sencilla

Como suele ocurrir en este tipo de fenómenos virales, los expertos y aficionados a la fotografía histórica no tardaron en aportar interpretaciones mucho más plausibles.

La explicación más repetida apunta a que el objeto sería simplemente una cámara fotográfica portátil de la época, unos prismáticos compactos o incluso una pequeña cámara de cine doméstica, dispositivos perfectamente habituales durante aquellos años.

Además, la baja resolución de muchas copias digitalizadas y el efecto visual generado por determinadas perspectivas suelen contribuir a crear confusiones que alimentan este tipo de teorías.

Un fenómeno recurrente en internet

No es la primera vez que una fotografía histórica genera especulaciones similares.

En los últimos años se han hecho virales imágenes de supuestos teléfonos móviles en cuadros renacentistas, personas con apariencia "moderna" en fotografías de principios del siglo XX o espectadores que parecían llevar tecnología inexistente décadas antes de su invención.

La inmensa mayoría de estos casos terminan teniendo explicaciones mucho más terrenales relacionadas con objetos olvidados, perspectivas engañosas o simples errores de interpretación.

Aun así, eso no ha impedido que la fotografía del Mundial de 1962 vuelva a recorrer las redes sociales y reabra una de las teorías favoritas de internet: la posibilidad de que algún viajero temporal decidiera pasar desapercibido... y acabara apareciendo en una imagen histórica del fútbol.