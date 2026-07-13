La surrealista reseña a un restaurante quejándose de no poder comer por un incendio en la cocina: "¿Qué solución esperaba?"

Las reseñas de bares y restaurantes suelen dejar historias sorprendentes, pero pocas han generado tanta incredulidad como la última compartida por la popular cuenta de TikTok @soycamarero, especializada en recopilar situaciones curiosas del mundo de la hostelería.

En esta ocasión, el protagonista es un cliente que dejó una valoración de una estrella después de que el restaurante sufriera un incendio en la cocina justo cuando esperaba su cena.

La crítica, mostrada en el vídeo, dice literalmente: "Habíamos pedido para comer hace 30 minutos largos y hemos tenido la mala suerte de que se les ha quemado la cocina. Nos han cobrado las cervezas y no nos han dado ninguna solución dejando a ocho personas sin nada de cenar a las 23:00".

Una reseña que llamó inmediatamente la atención de Alberto Chicote... no, de quien se ha convertido en una referencia para miles de trabajadores del sector: el creador de contenido conocido como Soy Camarero.

"Qué poca empatía tiene esta gente"

Al comentar la publicación, el tiktoker no ocultó su sorpresa por el contenido de la queja. "Hola, compis. Vamos a ver qué poca empatía tiene esta gente", comienza diciendo antes de leer íntegramente la valoración.

Tras ello, lanza la pregunta que ha centrado el debate entre sus seguidores: "¿Qué solución esperaba?".

"No sé qué solución le hubiera dado a esa persona", añade, invitando a los usuarios a dejar su opinión en los comentarios.

Un debate que va más allá de una reseña

El caso ha generado numerosas reacciones porque muchos usuarios consideran que la situación descrita escapa completamente al control del establecimiento.

Un incendio en una cocina obliga habitualmente a paralizar toda la actividad por motivos de seguridad, además de requerir la actuación de los servicios de emergencia y la evacuación del personal o de los clientes si fuera necesario.

Precisamente por ello, numerosos comentarios han cuestionado qué alternativa real podría haber ofrecido el restaurante en una circunstancia tan excepcional.

El fenómeno de las reseñas extremas

La publicación vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas habituales de la cuenta @soycamarero: las críticas desproporcionadas que algunos negocios reciben en internet por situaciones que, en ocasiones, poco o nada tienen que ver con la calidad del servicio.

Desde clientes que puntúan negativamente por la lluvia durante una comida en terraza hasta reclamaciones por problemas ajenos al establecimiento, las redes sociales se han convertido en un escaparate donde muchas de estas historias terminan alcanzando miles de visualizaciones.

En este caso, la pregunta planteada por el creador de contenido resume perfectamente el sentir de buena parte de los usuarios: si la cocina de un restaurante acaba de incendiarse, ¿qué solución esperaba exactamente el cliente?