Meta se juega en la UE la multa más alta de la historia de la industria tecnológica: hasta 10.000 millones de euros

Se esperaba, pero no por ello dejó de retumbar. Meta, propietaria de plataformas como Instagram, Facebook o WhatsApp se juega la multa más grande de la historia global de la industria tecnológica en Europa. La Comisión anunció el viernes que ya tiene "conclusiones preliminares" sobre uno de los aspectos que investiga de la compañía desde hace ya más de dos años. Y no son buenas noticias para la tecnológica.

Bruselas avanzó el viernes que considera "preliminarmente" que el diseño de Instagram y Facebook es "adictivo" e infringe el Reglamento de Servicios Digitales, conocido como DSA por sus siglas en inglés. "La investigación de la Comisión indica que Meta no evaluó adecuadamente los riesgos de su diseño adictivo para el bienestar físico y mental de los usuarios, incluido menores y adultos vulnerables", abundaba.

Además, los funcionarios del Ejecutivo comunitario inciden en que Meta "ignoró la información disponible sobre el tiempo que los menores pasan en Instagram o Facebook por la noche o cómo la optimización de sus formatos, como los Reels o las Historias, pueden conducir a un uso excesivo o compulsivo" de la plataforma. La UE le ha cogido la matrícula a la compañía fundada por Mark Zuckerberg, en resumidas cuentas.

¿Y ahora? Lo cierto es que la noticia es un hallazgo "preliminar" y no es el primero al que llega Bruselas. Ya en abril de este mismo año la Comisión concluyó también "preliminarmente" que a pesar de que Instagram o Facebook establecen una edad mínima de 13 años para poder ser usuario, las plataformas "no impiden adecuadamente que los menores de 13 accedan a sus servicios". "Ni los identifican ni los vetan".

Y esa es la peor de las noticias que podía recibir la multinacional tecnológica. La Comisión Europea inició una investigación sobre Facebook e Instagram invocando el Reglamento de Servicios Digitales en mayo de 2024. Por el momento, las conclusiones preliminares de dos de tres aspectos que está investigando Bruselas son que Meta vulnera la norma. En otras palabras: la firma se juega una multa histórica.

Hasta un 6% de su facturación global

Hasta 10.500 millones de euros. Esta es la multa total que podría sufrir la propietaria de Instagram en manos de la Unión Europea. El Reglamento de Servicios Digitales, en términos similares a otras normas comunitarias como el Reglamento General de Protección de Datos, estipula un techo sancionador de hasta el 6% de la facturación anual mundial de una compañía.

Meta facturó en 2025 cerca de 201.000 millones de dólares, un 22% más que el año anterior. El 6% de esa cantidad es unos 12.060 millones de dólares, que al cambio actual son cerca de 10.500 millones de euros.

La firma fundada por Zuckerberg no tiene por qué exponerse a esa cifra en total: primero, Bruselas tendrá que convertir sus conclusiones preliminares en definitivas. Para ello hay ahora abierto un período en el que Meta puede presentar sus alegaciones. Lo hará. Además, la Comisión no tiene por qué interponer esa sanción: puede ponderar y elegir una cifra menor.

Es lo que hizo por ejemplo con la primera multa que se impuso invocando esta regulación digital. Fue a finales de 2025 y fue contra X, la plataforma antes conocida como Twitter, comprada en 2022 por Elon Musk. Como el primer milmillonario se hizo con el control de la compañía, esta dejó de compartir sus resultados financieros porque dejó de cotizar en bolsa.

Sin embargo, The Wall Street Journal aseguró que X facturó en 2024 unos 2.700 millones de dólares. El 6% de esa cifra marcaba una sanción máxima de 140 millones de euros según el reglamento: Bruselas acabó imponiendo una multa de 120 millones. Por otro lado, en mayo de este año la Unión Europea impuso su segunda multa invocando la misma norma. Fue contra Temu y ascendió a 200 millones.

Las primeras multas con el reglamento, pero no las últimas

Pese a todo, la mayor multa de la historia en la industria tecnológica la sigue ostentando la Comisión Europea, aunque no recayó sobre Meta, sino sobre Google. De hecho, acaba de ser validada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): el Alto Tribunal comunitario avaló la sanción histórica de 4.125 millones por abuso de posición dominante con Android en el mercado de sistemas operativos para smartphones hace unos días.

En el listado figuran otras sanciones interpuestas directamente por Bruselas, con la salvedad de que todas ellas se hicieron invocando el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en aspectos como el abuso de posición dominante y otros aspectos que desvirtúen la consagrada libre competencia que defienden Bruselas y los Veintisiete.

La entrada en aplicación del Reglamento de Servicios Digitales fue la obsesión de la excomisaria de Competencia Margrethe Vestager: la danesa reivindicó en múltiples ocasiones que la UE necesitaba más instrumentos legales para hacer frente el "omnímodo poder" de las tecnológicas. Por ello apareció este DSA y también otras regulaciones, como el Reglamento de Mercados Digitales.

Por el momento Bruselas ya ha concluido "preliminarmente" que Facebook e Instagram no impidieron de forma efectiva que menores de 13 años accediesen a su plataforma y que su diseño era adictivo pese a que conocían los datos de uso de sus servicios. Meta puede presentar alegaciones, aunque la Comisión también podrá seguir recabando pruebas que atestigüen su acusación.

Solo queda por saber si Bruselas cree que Meta también infringió el Reglamento de Servicios Digitales en otro aspecto: el fenómeno de los "agujeros de conejo" o rabbit holes en los algoritmos de recomendación de contenidos, soberanos en servicios como Instagram. Básicamente, este concepto explica cómo las plataformas acaban recomendándote contenidos similares para engancharte, creando cámaras de eco.