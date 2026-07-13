Un cliente mete prisa a un camarero para que le cobre y aparece otro para defenderle: "El mejor día de mi vida laboral"

El tiktoker Alberto de Páramos ha contado una anécdota en el local de hostelería donde trabajaba que hizo que se convirtiera en "el mejor día de mi vida laboral", después de que un cliente le defendiera de otro que le metió prisa para que le cobrara en la caja.

"Me pasó la cosa más espectacular del mundo mientras estaba en barra y es que un cliente me defendió", ha revelado al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visitas en apenas unas horas.

"Estaba bebiendo agua, mientras estaba haciendo unos cobros rápidos porque había gente que tenía que irse, por lo que cobré rápido y me puse a beber agua", ha contado. De repente, mientras sorbía el agua, la siguiente persona a la que iba a atender le dijo: "¿Sabes que tengo prisa, verdad?".

"¿A usted no le da vergüenza?"

Dejó el vaso de agua, le pidió disculpas y le pidió dos segundos. Fue justo cuando el cliente que estaba detrás increpó a la persona que tenía prisa: "¿A usted no le da vergüenza que esté viendo al chaval cómo nos está cobrando a todos de rápido para que no haya cola? Ha dado una buchadita de agua y no le ha dejado que terminara de beber agua porque tiene prisa".

Describió el momento como "pelos de punta, pelos como escarpias": "Llegué y le di el cambio al primer cliente y no me dijo nada, solo muchas gracias, pero se fue con el rabo entre las piernas".

Este tipo de anécdotas no las suele vivir: "Me pone muy contento porque también hay mucha gente que habla con mi jefe y le encanta cómo trabajo. Muchas veces han llamado y han dicho que les encanta cómo trabaja este niño".

"Cuando te lo hacen en primera persona, cuando te defienden porque saben que la gente que está de cara al público estamos pillados de pies y manos porque tenemos que dar el mejor servicio, pues me sentí la persona más feliz del mundo", ha expresado.

"Que me defendiesen en primera persona con modales, respeto y educación fue increíble", ha sentenciado.