Un estadounidense pide 50 millones de dólares de indemnización tras ser arrestado por la policía migratoria

Un caso de presunto abuso policial ha sacudido a Estados Unidos. Rafie Shouhed, un ciudadano estadounidense de 79 años y propietario de un autolavado en Los Ángeles, ha presentado una demanda federal por 50 millones de dólares contra el Gobierno tras ser arrestado violentamente durante una redada de la policía migratoria (ICE).

Según ha detallado la CNN Español, el incidente, ocurrido el 9 de septiembre en su negocio, quedó grabado por las cámaras de seguridad y ha desatado una oleada de críticas hacia las prácticas de las autoridades migratorias.

Según muestran las imágenes, varios agentes armados y enmascarados irrumpieron en el local “Valley Car Wash” mientras se llevaba a cabo una redada en busca de inmigrantes irregulares. Shouhed, que intentó acercarse para entender lo que ocurría, fue derribado violentamente al suelo y reducido por tres agentes, uno de los cuales presionó su cuello con la rodilla.

El hombre en un vídeo publicado por la CNN Español, explicó que "no podía respirar", palabras que recuerdan a otros casos de brutalidad policial. Pese a sus súplicas y a advertir que sufría problemas cardíacos, los agentes lo mantuvieron esposado y bajo custodia durante 12 horas, sin recibir atención médica, según su abogado, V. James D’Simone.

Una denuncia millonaria

Como detalla el medio SWI, Shouhed, que llegó a Estados Unidos desde Irán en los años 80 y se nacionalizó ciudadano estadounidense, asegura que nunca fue informado del motivo de su detención. Fue liberado sin cargos, pero las consecuencias físicas y emocionales del incidente siguen presentes.

“No he respirado profundo en tres semanas”, dijo a CNN Español, explicando que sufre fracturas en las costillas, heridas en el codo y traumatismo cerebral. Desde el episodio, duerme sentado porque el dolor le impide acostarse. "Lo que yo pasé no se lo deseo ni a ninguno de mis enemigos. Me tiraron al suelo, estaban rompiéndome los huesos, les pedía ‘por favor, ayúdenme’", relató al medio.

Su abogado sostiene que los agentes violaron los derechos constitucionales de Shouhed, incurriendo en agresión, lesiones, angustia emocional e indiferencia deliberada ante una condición médica grave. Por ello, ha presentado una demanda por daños y perjuicios de 50 millones de dólares contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la agencia ICE.

ICE defiende su actuación

El DHS reconoció que la redada derivó en el arresto de cinco personas originarias de Guatemala y México, algunas de ellas con antecedentes de deportación. Sin embargo, justificó la detención de Shouhed alegando que “obstaculizó el operativo” y “agredió a un agente federal”. El video de seguridad, no obstante, muestra al anciano intentando dialogar con los oficiales antes de ser lanzado al suelo.

Shouhed confiesa que desde entonces no es la misma persona e insiste en que su único delito fue “preguntar qué ocurría en su propio negocio”. Y, aunque la demanda aún no ha sido respondida oficialmente por el Gobierno, su historia no ha tardado en ser comentada por todo el mundo.