Un estudiante criado en la pobreza consigue un reconocimiento internacional con su proyecto que podría salvar miles de vidas

Adarsh Kumar tiene 18 años y es el ganador del premio global para estudiantes de la plataforma Chegg.org. Este galardón se lo lleva cada año un estudiante cuya labor tenga un impacto positivo en la educación y en la sociedad. El premio: 100.000 dólares (85.000 euros).

Tal y como reza el periódico italiano Orizzonte Escuola, el joven creció en el seno de una familia con grandes dificultades económicas, apoyado por su madre soltera. Esta invirtió sus ahorros en comprarle un ordenador viejo a su hijo con el que pudo cultivar sus habilidades gracias al poder de Internet. De este modo, su historia de resiliencia lo ha llevado a destacar entre casi 11.000 solicitantes de 148 países, recibiendo el premio en Londres. A pesar de encontrarse en esta situación, el protagonista decidió superar sus limitaciones y abandonó su hogar con sólo 14 años y unos 10 euros en el bolsillo. Su objetivo: mudarse a la ciudad de Kota para obtener una educación de calidad.

Con tal sólo 13 años, había iniciado una iniciativa social en redes sociales bautizada como Misión Badlao, comprometida con la apertura de una nueva escuela pública, el apoyo a las campañas de vacunación contra la Covid-19, la distribución de productos de higiene femenina y la plantación de miles de árboles.

Posteriormente, y según la publicación, fundó Skillzo, una plataforma digital que ofrece mentoría y formación de emprendimiento a estudiantes desfavorecidos. En dos años, la web ha llegado a más de 20.000 jóvenes, con información útil para obtener becas y crear proyectos innovadores. Al mismo tiempo, Kumar se ha convertido en asesor del programa juvenil de Google más joven del mundo, según Infobae.

Por todo ello, el estudiante ha sido premiado con este galardón. "La educación es el mejor regalo que podemos dar: abre puertas, crea oportunidades y transforma vidas", aseguró Sunny Varkey, fundador de la Fundación Varkey (destinada a mejorar los estándares de educación para niños desfavorecidos), durante la ceremonia de entrega del premio. El joven emprendedor pretende usar el dinero en nuevos proyectos y ampliar su compromiso con la educación.