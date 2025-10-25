Un estudio coloca a España como el país más inteligente de Europa y se codea con los asiáticos a nivel mundial

Un reciente estudio publicado por la plataforma Trading Platforms ha revelado un dato sorprendente: España encabeza la lista de los países más inteligentes de Europa, con un coeficiente intelectual (CI) medio de 102,3. Esta cifra no solo supera a potencias tradicionales como Francia (101,4), Alemania (100,9) e Italia (100,8), sino que también sitúa a España en el octavo puesto a nivel mundial, codeándose con gigantes asiáticos como Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y Japón.

El análisis se basa en tres indicadores clave: el CI promedio de la población, los resultados del informe PISA 2022 —que evalúa el rendimiento en Ciencias, Matemáticas y Lectura de estudiantes de 15 años— y el número de publicaciones científicas por millón de habitantes. Esta combinación permite una visión más completa del nivel cognitivo y productivo de cada país.

Según Martin Tunchev, analista de Trading Platforms, "un coeficiente intelectual promedio alto generalmente conduce a un mejor rendimiento educativo, lo que a su vez mejora la producción científica y la innovación". En este sentido, España destaca no solo por su CI, sino también por su creciente producción científica, lo que refuerza su posición como referente intelectual en Europa.

A nivel global, los países asiáticos dominan el ranking, con Taiwán (107,1) y Hong Kong (107,06) a la cabeza. Sin embargo, la presencia de España en el top 10 mundial demuestra que Europa también puede competir en términos de inteligencia y desarrollo cognitivo. Este reconocimiento podría tener implicaciones positivas para el país en términos de inversión en educación, ciencia y tecnología, así como en la percepción internacional de su capital humano.

En un contexto global cada vez más competitivo, este estudio sitúa a España en una posición privilegiada, demostrando que el talento y la inteligencia no son exclusivos de las potencias tradicionales, sino que pueden florecer allí donde se apuesta por el conocimiento.