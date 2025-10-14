Un experto en entrevistas de trabajo revela la reacción sublime si un reclutador te hace la "prueba del desayuno"

Encontrar trabajo es una ardua tarea. Primero se debe confeccionar un currículum atractivo y redactar una buena carta de presentación. Con ellos listos, comienza la búsqueda del puesto deseado y el posterior envío de estos documentos. Después de esto, el camino no ha hecho más que comenzar. Solo queda esperar a que lo que hemos preparado llame la atención de la empresa para que nos llame.

Una vez superada la preselección, llega la entrevista laboral, uno de los momentos más esperados, pero también el que más nervios puede causar en los candidatos, especialmente con las pruebas poco convencionales que algunos reclutadores están incorporando para analizar la reacción de los aspirantes ante diversas situaciones.

Entre los ejemplos más comentados se encuentra la llamada 'prueba del desayuno', utilizada por Walt Bettinger, director ejecutivo de Charles Schwab Corporation, una firma financiera estadounidense. Bettinger revela que suele invitar a los candidatos a desayunar, pero, antes de que lleguen, pide al gerente del restaurante que se equivoque deliberadamente con el pedido.

El objetivo, explica, es observar cómo el candidato afronta un pequeño contratiempo. "Todos cometemos errores. La cuestión es cómo los afrontamos y si mantenemos el respeto cuando otras personas se equivocan", afirma el empresario en declaraciones recogidas por Merkur. Según él, la reacción ante un error tan trivial puede reflejar su capacidad para manejar el estrés y su trato hacia los demás en el entorno laboral.

La estrategia ha generado división de opiniones en redes sociales. Algunos la consideran una idea brillante: "Me gusta la idea: desayunas y ves la verdadera cara de la otra persona", comenta un usuario. Otro escribió: "Gran parte del éxito profesional depende de cómo tratas a la gente". Sin embargo, muchos se preguntan cuál sería la respuesta ideal del candidato ante esta situación.

¿Una estrategia pasada de moda?

El gerente de proyectos de RRHH Daniel Wörz, de Ippen.Media, ofrece una recomendación clara ante estas situaciones: "Debes mantener la calma, agradecer al camarero y preguntar: 'Oye, ¿esto es para mí? Es decir, pedí esto y aquello…'". Según Wörz, esta reacción puede generar una conversación natural entre el candidato y el entrevistador, resolviendo el malentendido de forma relajada. "Los errores ocurren y son parte del proceso", añade.

No obstante, el experto considera que "cualquiera que todavía use estos trucos hoy en día está desfasado". A su juicio, los responsables de recursos humanos deben centrarse en evaluaciones sobre las capacidades necesarias para el puesto, como tareas breves o ejercicios prácticos en equipo. "La prueba debe ser relevante para la futura tarea y el puesto dentro de la empresa", aclara.

Para Wörz, lo esencial en cualquier proceso de selección se resume en dos aspectos: la competencia profesional y la afinidad humana. "Ambos juntos crean una imagen completa del candidato", explica. Por eso, más allá de los trucos o las pruebas sorpresa, el éxito de una entrevista debería medirse por la autenticidad, el respeto mutuo y la capacidad de construir confianza desde el primer encuentro.