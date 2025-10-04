Un exprimer ministro israelí y un activista palestino se unen en España para pedir la paz, pero los ciudadanos desconfían

El exprimer ministro israelí Ehud Olmert (2006-2009) y el político palestino Samer Abdelrazzak Sinijlawi han compartido mesa este sábado en un debate sobre la paz en Gaza durante el acto de clausura del Foro La Toja–Vínculo Atlántico, que se celebra en O Grove, Pontevedra, coincidiendo en la necesidad de avanzar hacia una solución política que ponga fin al conflicto en Gaza.

Olmert, que también fue alcalde de Jerusalén, ha defendido la solución de los dos Estados y se ha mostrado convencido de que la paz "está más cerca de lo que se piensa". "El día que haya paz entre Israel y Palestina está más cerca de lo que ustedes piensan", ha afirmado, para añadir que solo así será posible salir de "un círculo vicioso" que perpetúa el odio y la inseguridad.

"Ya sé que es muy difícil, pero si no soñamos sólo tendremos problemas, inseguridades y odio. Me niego a rendirme", ha subrayado el exmandatario, que ha recordado que "quién iba a pensar tras la Segunda Guerra Mundial que Francia y Alemania serían mejores amigos".

Olmert ha insistido en que la reconciliación exige renuncias por ambas partes: "Hay que estar preparados para renunciar a algo aunque haya sido nuestro, porque hay una causa más noble y más alta, más que el vínculo emocional con cierta parte del territorio que está vinculada a nuestra memoria".

El exprimer ministro ha reconocido que los israelíes "han sufrido con los atentados terroristas como no les había sucedido desde 1948", pero ha advertido de que "Hamás resultó ser el peor de los peores enemigos de su propio pueblo". Aun así, ha expresado su esperanza en que Israel "sea lo suficientemente fuerte y capaz para intentar llegar a algún tipo de equilibrio y crear un nuevo marco" que garantice una paz duradera.

"Ha llegado la paz sin opción"

Por su parte, el político y activista palestino Samer Abdelrazzak Sinijlawi ha considerado que el entendimiento solo será posible si ambas partes empiezan "a mirar con los ojos del otro lado". "No muchos israelíes entienden el trauma del pueblo palestino, cuando Gaza ha sido totalmente borrada del mapa", ha lamentado.

Sinijlawi ha destacado que un cambio de rumbo en Palestina pasa por renovar el liderazgo y convocar elecciones libres: "Si Europa puede hacer algo por Oriente Medio es que se celebren elecciones en el Estado Palestino. Si celebramos elecciones y vencemos a Hamás, no será continuando las operaciones militares, sino en las urnas".

"Tras la guerra sin opción, ha llegado la paz sin opción", ha concluido el político palestino.

Movilización contra la presencia de Olmert en el evento: "Es una provocación"

A pesar de centar su discurso en pedir la paz, cientos de personas se han concentrado en O Grove para mostrar su rechazo a la participación de Olmert evento. La manifestación, organizada por la Coordinadora Galega de Solidaridade coa Palestina, ha reunido a cerca de un millar de asistentes según los convocantes, mientras que la Policía Local estimó la cifra en unas 800 personas.

La marcha comenzó a las 10:30 en la Rúa Castelao, cruzó el puente y ha concluido frente al Gran Hotel, punto final del recorrido, donde se leyó un manifiesto que ha calificado como "provocación" tanto el uso del nombre 'La Toja' en lugar de 'A Toxa', como la presencia de Olmert en el foro. El documento lo describía como alguien que sucedió a un líder "siniestro" y precedió a un "carnicero", afirmando que no representa "la paz" ni es "un moderado".

Óscar Valadares, portavoz de la Coordinadora, ha denunciado que las "palmadas" a Israel resultan inaceptables y que la movilización ha sido una "respuesta pacífica" ante dicha "provocación". Bajo el lema 'Galiza con Palestina', los manifestantes corearon consignas como 'Israel asesina, Palestina vencerá' y 'Olmert, fuera de Galicia'.

Sin embargo, el presidente del comité organizador del Foro La Toja, Carlos López Blanco, ha defendido la presencia de Olmert, argumentando que, incluso en un contexto de elevada "crispación", ha dialogado con Sinijlawi.