5 titulares de la prensa internacional que dejan claro lo que supone el 'sí' de Hamás al plan de paz de Trump

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, antes de estrechar las manos.

Es una noticia que, como era de esperar, ha dado la vuelta al mundo. Horas después de que Hamás haya dado el visto bueno a empezar con la primera fase del plan de paz planteado por Donald Trump para Gaza, los medios internacionales han cambiado lo que tenía programado para este sábado y, como ocurre en España, su cobertura se ha visto modificada por este primer e importante paso.

La milicia islámica decidió adoptar la decisión a última hora de este viernes. Un 'sí' que el presidente de Estados Unidos ha celebrado y que ha servido para que se muestre optimista sobre el plan de paz.

El inquilino de la Casa Blanca lo calificó como "un día muy especial", pidió a Israel que cesara la ofensiva militar de inmediato para empezar con las negociaciones y aseguró que "estamos muy cerca" de poner fin a la guerra. "En muchos sentidos esto no tiene precedentes (...) todos estaban unidos en el deseo de que esta guerra terminara por el bien del Oriente Medio y estamos cerca de lograrlo", ha señalado.

Pero para muchos de los medios de todo el mundo, las buenas noticias sobre un posible alto el fuego definitivo y una paz real y duradera en Gaza, parecen cosa de un futuro lejano. Algunos como The New York Times o la BBC llaman a la precaución y muestran sus dudas sobre si será algo real.

'The New York Times' pone el foco en la falta de "garantías"

Uno de los medios más leídos a nivel mundial, The New York Times ha publicado un análisis en el que aseguran que "las noticias de Hamás traen esperanza, pero no garantías, de que la paz en Gaza esté cerca".

Desde el histórico diario estadounidense avisan de que la declaración de la milicia islámica ofrece "optimismo sobre el fin de la guerra", pero aseguran que ha habido elementos del plan que no han abordado y consideraban "inaceptables".

La 'BBC' avisa de las "omisiones clave"

Una línea muy similar a la que defiende la cadena pública británica BBC. En un análisis del periodista John Sudworth, aseguran que la respuesta de Hamás "es significativa, pero hay omisiones clave".

Destacan que el sí a algunos de los primeros puntos del plan de Trump por parte del grupo islámico han tapado que "muchos otros elementos de la extensa propuesta de 20 puntos que brillan por su ausencia" para lograr un acuerdo.

Para 'Le Monde' es un 'sí, pero'

Desde Francia, el diario Le Monde ha asegurado que "Trump celebra un 'sí, pero' de Hamás a su plan de paz en Gaza". Entre otras cosas, asegura que Hamás está abierto a la negociación, pero "no mencionó su desarme y exigió la retirada total de Israel".

El citado medio recoge una "extraña frase" del mandatario norteamericano a la decisión: "Es un gran día, ya veremos cómo va". "Trump no podría haber resumido mejor su reacción", han señalado desde Le Monde, con claras dudas sobre el futuro de las negociaciones.

El problema para 'The Independent'

Para el diario británico The Independent, todo está muy bien con el acercamiento de este viernes, hasta que uno se para a pensar de que "el problema es que Hamás e Israel respaldan acuerdos diferentes".

"El problema es que el plan de 20 puntos es vago. Tan vago, de hecho, que ha permitido que Trump, Netanyahu, Hamás y figuras clave de la región publiquen y promuevan sus propias interpretaciones", apunta en su análisis.

'Der Spiegel' habla del "sí y no" al plan de paz

El temor a que todo salga mal y la situación no haga más que empeorar se ha repetido en una gran cantidad de medios de todo el mundo. Desde Der Spiegel aseguran que "la respuesta de Hamás al plan de Trump es un claro 'sí y no'".

Destacan que ahora "hay más esperanza que nunca" para el fin de la guerra y "el liderazgo de Gaza también se reorganizaría". "Pero aún está por verse si esto sucederá realmente", explican, pero consideran que lo que dijo Netanyahu hace unos días en la Casa Blanca fue un "sí y no". "Pretende sonar como un 'sí', pero en parte es un 'no'", han destacado.