De pueblos a distritos clave y el 'boom' poblacional: así ha cambiado Madrid en 50 años en población, vivienda, economía y turismo

Madrid no es la misma ciudad que hace 50 años. Ni en tamaño, ni en población, ni en forma de vivir. En medio siglo ha pasado de ser una capital en expansión a convertirse en uno de los principales polos económicos y turísticos del sur de Europa. Y los datos lo reflejan con claridad.

Según el INE, Madrid ha pasado de unos 3 millones de habitantes en los años 70 a más de 3,4 millones en 2024 dentro del municipio. Pero el cambio real está en su área metropolitana, que supera los 6,7 millones de personas, una de las mayores concentraciones urbanas de la Unión Europea.

Más población, pero también más diversidad



El crecimiento no ha sido solo numérico. También ha cambiado el perfil de la población. En los años 70, Madrid era una ciudad mucho más homogénea. Hoy, más del 20% de los residentes son extranjeros, según el padrón municipal.

Este cambio ha transformado barrios enteros. Distritos como Usera, Tetuán o Lavapiés se han convertido en zonas multiculturales, con nuevas actividades económicas y comerciales.

Además, el envejecimiento también marca la evolución: la edad media ha aumentado y la presión sobre servicios sanitarios y sociales es mayor.

De capital administrativa a motor económico



Hace 50 años, Madrid era sobre todo un centro administrativo e industrial. Hoy es uno de los principales motores económicos de España. Según el Banco de España, la Comunidad de Madrid concentra cerca del 19% del PIB nacional, con un peso creciente de los servicios avanzados: finanzas, tecnología, consultoría y logística.

La ciudad ha atraído inversión internacional y sedes de grandes empresas, consolidándose como un hub empresarial.

Vivienda: el gran cambio (y el gran problema)



Si hay un ámbito donde el cambio ha sido más evidente, es el de la vivienda. En los años 70, el acceso a la vivienda era más asequible en relación con los salarios. Hoy, según datos del Ministerio de Vivienda y portales inmobiliarios, el precio medio del metro cuadrado en Madrid ha superado los 4.000 euros, con zonas que duplican esa cifra.

El resultado es un mercado tensionado: mayor dificultad de acceso para jóvenes, expansión hacia la periferia y auge del alquiler frente a la compra. Barrios que antes eran periféricos o rurales se han convertido en zonas residenciales clave.

De pueblos a barrios: el crecimiento urbano



Madrid ha absorbido antiguos municipios y ha creado otros nuevos desde cero. Algunos ejemplos claros:

Vallecas : antiguo municipio anexionado en 1950, hoy uno de los distritos más poblados.

: antiguo municipio anexionado en 1950, hoy uno de los distritos más poblados. Fuencarral : pasó de pueblo a distrito clave del norte.

: pasó de pueblo a distrito clave del norte. Carabanchel: otro municipio histórico integrado en la ciudad.

En paralelo, han surgido nuevos desarrollos urbanos: Sanchinarro, Las Tablas y Valdebebas. Estos barrios no existían hace 30 años y hoy concentran población joven y clases medias.

Turismo: de destino secundario a capital europea



El turismo es otro de los grandes cambios. En los años 70, Madrid no era un destino prioritario. Hoy es una de las ciudades más visitadas de Europa. Según el Ayuntamiento de Madrid, la ciudad superó los 10 millones de turistas anuales antes de la pandemia y ha recuperado esas cifras en los últimos años.

El crecimiento se ha apoyado en una oferta cultural increíble, la gastronomía y la conectividad internacional. Este boom ha tenido impacto directo en barrios céntricos, con aumento de precios y transformación del comercio.

Movilidad y expansión: una ciudad más conectada



Otro cambio clave ha sido la movilidad. Madrid cuenta hoy con una de las mayores redes de metro de Europa, gestionada por Metro de Madrid. Además, las infraestructuras como la M-30, M-40 o M-50 han ampliado el radio de la ciudad, facilitando el crecimiento hacia la periferia. Esto ha permitido que muchas personas vivan fuera del centro y trabajen en él, algo impensable hace décadas.

Madrid ha cambiado en casi todo en 50 años: más población y más diversa, más peso económico, más turismo, pero también más presión sobre la vivienda. Y, sobre todo, una transformación urbana que ha convertido antiguos pueblos en barrios clave y ha creado otros desde cero.