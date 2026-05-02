Cabify, Wallapop, Factorial y Freepik, las empresas españolas que pagan más de 200.000 euros a sus ingenieros: cómo entrar, según un técnico de selección

"Es un error pensar que en todas partes te van a pagar igual", adelanta Borja Pérez, el responsable de marketing y técnico de selección de Manfred, una agencia de empleo tecnológico. En declaraciones al diario El País, contesta la pregunta de por qué un ingeniero es capaz de cobrar desde 42.000 euros hasta 227.000 en España. El salario, en el caso de estos profesionales, depende en gran parte del volumen de facturación de la empresa. De esta forma, en la cúspide de la piramide se encuentran empresas como Cabify, Factorial, Wallapop, Bending Spoons, Freepik o Revenuecat.

El experto apunta a la tranformación del empleo en España tras la pandemia, con la llegaba del trabajo remoto. "Hace cinco años no era factible, te mandaban a San Francisco. Había muy pocas empresas teletrabajando, pero la covid estandarizó el remoto, lo que ha hecho que muchas empresas se abrieran a contratar en muchas partes del mundo", explica Pérez. "Cada vez vienen más empresas a pescar a España", celebra.

No obstante, hay un nivel destacable entre perfiles cuyos salarios no ascienden de los 45.000 euros a los que superan los 220.000. El técnico de selección enumera los niveles y cómo hacer para ir subiendo.

Todos los niveles

Hay unos cuatro niveles en los que los ingenieros españoles se mueven en el mundo laboral. En el primer nivel, el sueldo no alcanza los 45.000 euros y se trata de empresas pequeñas y consultoras nacionales, que es uno de los grupos menos numerosos. Este grupo concentra el 50% de los trabajadores "y se caracteriza por procesos de selección sencillos y jerarquías rígidas". Algunos ejemplos que se ponen en la publicación: Telefónica o BBVA.

El siguiente escalón lo ocupan las empresas tecnológicas nacionales como MercadonaTech, Seat Code, Tucuvi u OpositaTest. El sueldo sube a más de 60.000 euros anuales. Según Pérez, "los salarios de una consultora por un [programador] en Java senior van de 38.000 a 42.000 euros. Pero a ese perfil hoy le están pagando de 50.000 a 55.000 sin ningún tipo de problema en un banco. Y como te vayas a una empresa de IA, está cobrando de 70.000 a 75.000".

A partir de aquí se encuentran los escalones menos poblados, donde "se mueve el dinero de verdad". Entrar en esas empresas requiere hacer un proceso de varias pruebas similar a una minioposición y luego una dedicación plena y estresante, pero los sueldos pueden superar los 200.000 euros". En este rango se encuentran empresas como Cabify, Factorial, Wallapop, Bending Spoons, Freepik, Revenuecat. En las grandes tecnológicas como Google, OpenAI, Meta, Amazon y Netflix, la distribución salarial cambia, con picos que pueden superar los 140.000 euros hasta los 240.000 euros.

¿Cómo pasar al proceso de selección?

Para que el CV pueda llegar a los departamentos de Recursos Humanos de las empresas mencionadas, es importante, según Pérez, "tener un currículum preparado para que lo filtre un ATS [sistema de rastreo de aplicaciones], el filtro automático para saber si una aplicación cumple los filtros necesarios, porque como van a recibir 1.400 aplicaciones, necesitan que un programa les dé las 100 que cumplen".

De este modo, explica que el currículum debe tener las palabras clave. Luego el proceso de selección es muy diferente, muchas frases técnicas". Además, hay que prestar atención a la IA: "Algunos reclutadores tienen sus armas".