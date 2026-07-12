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Una granja de lavanda instala wifi en pleno campo para los influencers que viajan de todo el mundo a fotografiarla: “Cuando la plantamos no existía Instagram”
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Una granja de lavanda instala wifi en pleno campo para los influencers que viajan de todo el mundo a fotografiarla: “Cuando la plantamos no existía Instagram”

Todo sea por la foto.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Granja de lavanda con wifi.
Granja de lavanda con wifi.

Lo que comenzó hace un cuarto de siglo como una apuesta por los aceites esenciales se ha convertido en un inesperado fenómeno de las redes sociales. Los campos de lavanda de Castle Farm, en el condado inglés de Kent, reciben cada verano a miles de visitantes en busca de la fotografía perfecta entre hileras de flores violetas.

La afluencia es tal que la familia propietaria ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Entre las últimas novedades destaca la instalación de amplificadores de wifi en plena campiña para que los visitantes puedan compartir sus imágenes al instante.

La historia resume a la perfección cómo Instagram y TikTok han transformado la forma de viajar y han puesto en el mapa rincones rurales hasta hace nada poco conocidos que ahora son capaces de atraer viajeros de múltiples países.

Del aceite esencial al fenómeno viral

Castle Farm abrió sus campos al público para paseos y picnics mucho antes de que existieran las redes sociales. La intención inicial era cultivar lavanda para abastecer a la industria del bienestar, aprovechando las propiedades aromáticas de la planta.

Sin embargo, el espectacular paisaje púrpura terminó conquistando internet. Según explica Lorna Roberts, responsable de la granja, muchos visitantes acuden expresamente a capturar la imagen perfecta y compartirla con sus seguidores.

“Cuando la plantamos no existía Instagram”, recuerda Roberts entre risas. Hoy, de forma absolutamente inesperada, esa misma plantación se ha convertido en uno de los escenarios más fotografiados del verano británico.

Ahora con wifi entre flores

Las continuas quejas por la falta de cobertura llevaron a la familia a instalar una red wifi para invitados y varios amplificadores de señal repartidos por los campos. El servicio se utiliza sobre todo para subir fotos y vídeos en tiempo real.

Con esta instalación, ha cambiado el funcionamiento tradicional de la plantación, pero también han conseguido una repercusión que está siendo global. Una pizarra a la entrada de la plantación invita a los visitantes a anotar su lugar de procedencia, y en una sola jornada han llegado a contabilizar personas de 56 países distintos.

Lejos de verlo como una molestia, los propietarios consideran que la lavanda se ha convertido en un inesperado punto de encuentro. El aroma, el paisaje y la historia familiar siguen siendo el alma del proyecto, aunque ahora convivan con móviles, selfies y publicaciones en tiempo real.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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