Un hombre de 74 años se casa con una mujer de 24 años a cambio de 155.000 euros

Una curiosa boda, celebrada en Indonesia, ha revolucionado a multitud de personas en las redes sociales, especialmente entre los jóvenes de este país. Un hombre de 74 años se ha casado con una mujer de 24 años, aportando una dote de unos 155.000 euros. La historia, según ha publicado CNN Indonesia, ha causado un gran revuelo y ha dado lugar a rumores, como que el cheque de la dote entregado por el hombre estaba en blanco o que el novio desapareció después de la ceremonia nupcial.

Sin embargo, la verdad es que un hombre de 74 años llamado Tarman está ahora legalmente casado con una joven llamada Shela Arika y pagó la dote acordada por las ambas partes. Así lo ha contado Haris Khuswanto, jefe de la aldea de la familia de la novia, quien manifestó su sorpresa por la repercusión que recibió la boda. "Sabíamos que era una boda legal, pero no esperábamos que atrajera tanta atención", dijo. Las autoridades locales también han confirmado que el matrimonio se celebró y fue legal.

Khuswanto aclaró que los rumores de que el novio se había fugado tras ser acusado de fraude eran falsos y aseguró que la pareja se encontraba actualmente de luna de miel. Parece ser que anteriormente había estado preso por fraude, pero, en esta ocasión, la dote es real.

El novio es un conocido comerciante local de espadas samurái e inicialmente se fijó un dote para esta boda de 1.000 millones de rupias (aproximadamente 50.000 euros) y posteriormente aumentó a 3.000 millones de rupias (unos 155.000 euros).

El interés que ha provocado esta boda, especialmente en el país, Indonesia, se debe tanto a la gran diferencia de edad entre Tarman y Shela Arika como a la elevada dote que supone esa cantidad para los ciudadanos de este país.