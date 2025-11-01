Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un hombre de 74 años se casa con una mujer de 24 años a cambio de 155.000 euros
Sociedad

Sociedad

Un hombre de 74 años se casa con una mujer de 24 años a cambio de 155.000 euros

El caso se ha hecho viral y se han propagado muchos rumores, que resultaron inciertos, como que el novio entregó un cheque falso o que se fugó tras la boda.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Una novia en Indonesia se prueba vestidos de novia en una tienda.Getty Images

Una curiosa boda, celebrada en Indonesia, ha revolucionado a multitud de personas en las redes sociales, especialmente entre los jóvenes de este país. Un hombre de 74 años se ha casado con una mujer de 24 años, aportando una dote de unos 155.000 euros. La historia, según ha publicado CNN Indonesia, ha causado un gran revuelo y ha dado lugar a rumores, como que el cheque de la dote entregado por el hombre estaba en blanco o que el novio desapareció después de la ceremonia nupcial.

Sin embargo, la verdad es que un hombre de 74 años llamado Tarman está ahora legalmente casado con una joven llamada Shela Arika y pagó la dote acordada por las ambas partes. Así lo ha contado Haris Khuswanto, jefe de la aldea de la familia de la novia, quien manifestó su sorpresa por la repercusión que recibió la boda. "Sabíamos que era una boda legal, pero no esperábamos que atrajera tanta atención", dijo. Las autoridades locales también han confirmado que el matrimonio se celebró y fue legal.

Khuswanto aclaró que los rumores de que el novio se había fugado tras ser acusado de fraude eran falsos y aseguró que la pareja se encontraba actualmente de luna de miel. Parece ser que anteriormente había estado preso por fraude, pero, en esta ocasión, la dote es real.

El novio es un conocido comerciante local de espadas samurái e inicialmente se fijó un dote para esta boda de 1.000 millones de rupias (aproximadamente 50.000 euros) y posteriormente aumentó a 3.000 millones de rupias (unos 155.000 euros).

El interés que ha provocado esta boda, especialmente en el país, Indonesia, se debe tanto a la gran diferencia de edad entre Tarman y Shela Arika como a la elevada dote que supone esa cantidad para los ciudadanos de este país. 

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 