Un hombre aprueba exámenes de conducir a estudiantes sin criterio alguno y la Justicia pronto llama a su puerta con malas noticias

Caso de negligencia de un examinador de autoescuela en Finlandia. Este profesor será acusado por un Tribunal finés, después de aprobar exámenes a diez hombres extranjeros sin criterio alguno entre 2019 y 2021. Tal y como informa el medio Mtv Uutiset, debido al estado de su coche, uno de ellos ni siquiera podía conducir a la velocidad solicitada de 50 kilómetros por hora.

De este modo, los exámenes duraron menos de lo mínimo: 60 minutos, en las que el profesor dio algunos consejos durante la prueba. Además, sucedieron "cosas extrañas" en las pruebas teóricas orales. El hombre había permitido que uno de los encuestados tomara la prueba oral con un tiempo de respuesta prolongado. A pesar de todas las deficiencias, el hombre consideró que los conductores habían aprobado sus exámenes y recibido licencias de conducir.

Más allá de los delitos cometidos por el profesor, los hombres cuyos exámenes fueron calificados por el mismo profesor negligente también están acusados de delitos de falsificación, con sus respectivas multas económicas. Además, uno de los intérpretes de uno de ellos también chivó las respuestas correctas a los examinados. A pesar de esto, algunos de ellos no aprobaron los exámenes.

A excepción de dos casos, los presuntos delitos tuvieron lugar en Kouvola, al sur de Finlandia. Dos de ellos tuvieron lugar en Kotka. El Tribunal de Distrito emitirá una decisión sobre el caso el 14 de noviembre.

En 2021, en España, ocurrió algo del estilo, pero con muchas más personas involucradas. Los Mossos d’Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía desarrollaron en Cataluña la operación Loki, una red dedicada a la falsificación de permisos de conducir, que habría distribuido alrededor de un millar de carnés y en la que se prevé efectuar centenares de detenciones.