Un hospital se declara insolvente y deja el futuro laboral de 250 empleados en el limbo

El Hospital Geesthacht, situado en el sur del distrito Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein), ha vuelto a declarar insolvencia y anuncia el cierre de varias instalaciones médicas especializadas, poniendo en jaque el futuro laboral de alrededor de 250 empleados. La situación se ha agravado tras la compra del centro por el empresario Thomas Pötzsch y su grupo CTP, a quien se le había confiado la recuperación del hospital solo unos meses antes.

Según el plan presentado por la dirección, y confirmado por autoridades sanitarias regionales, varias áreas centrales dejarán de operar antes del 31 de marzo de 2026. Entre las unidades afectadas figuran la unidad de cuidados intensivos, ginecología y la maternidad; en cambio, se pretende mantener servicios como geriatría, psiquiatría y la medicina interna con capacidad para atención aguda. La reorientación busca convertir el centro en una clínica especializada de una menor gama con prestaciones abiertas las 24 horas.

El recorte de plantilla afecta a unas 250 personas de un total aproximado de 700 empleados, las cuales fueron informadas de su despido en reuniones personales a finales de diciembre. La representación sindical local, encabezada por Anne-Kathrin Hille, pidió garantías para que el personal pueda permanecer en sus puestos hasta finales de marzo y manifestó su esperanza de que quienes pierdan su empleo encuentren una recolocación rápidamente, según recoge Kreiszeitung.de.

En déficit desde 2024

La decisión de abrir un nuevo procedimiento concursal en régimen de administración propia se tomó a finales de octubre de 2025, tras constatar que las medidas de saneamiento aplicadas desde la adquisición no conseguían revertir las pérdidas. Esto se debe a que el hospital arrastra problemas desde al menos septiembre de 2024, cuando ya atravesó su primer concurso de acreedores, una fragilidad financiera crónica que ahora vuelve a salir a la luz.

Tras su adquisición por el Grupo CTP de Thomas Pötzsch en el verano de 2025, volvió a declararse en concurso de acreedores tan solo unos meses después, en octubre, esta vez bajo su propia gestión. En la actualidad, la dirección del hospital y sus asesores económicos advirtieron que el centro registra un déficit operativo significativo: varios informes sitúan las pérdidas en torno a los 600.000 euros mensuales, una cifra que hace insostenible la continuidad del modelo asistencial previo sin una profunda reestructuración.

La noticia ha provocado inquietud en la administración local y entre las comunidades vecinas. Por ahora, el proceso de insolvencia y la implementación del nuevo concepto pasan por el cumplimiento de hitos financieros y operativos que, según la dirección, podrían permitir la reapertura del procedimiento en los próximos meses si se alcanzan los objetivos previstos. Mientras tanto, la prioridad para trabajadores, pacientes y autoridades es asegurar una transición progresiva de los servicios y minimizar los vacíos asistenciales.