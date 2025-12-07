Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Carme, periodista de 63 años: "Tengo denegada la jubilación y mientras espero la respuesta al recurso, ni cotizo ni cobro"
Economía
Economía

Carme, periodista de 63 años: "Tengo denegada la jubilación y mientras espero la respuesta al recurso, ni cotizo ni cobro"

Todo debido a un mal cómputo de su vida laboral.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una periodista anotando cosas en su cuaderno
Una periodista anotando cosas en su cuaderno con un micrófono en la mano.Getty Images

La jubilación anticipada es una posibilidad prevista en la ley para quienes han acumulado muchos años de cotización, pero su concesión no es automática. Requiere cumplir estrictamente unos requisitos de edad, años trabajados y cotizaciones acreditadas, y cualquier desajuste en esos cálculos puede derivar en una denegación. Esta posibilidad deja a algunas personas en situaciones de incertidumbre mientras se resuelven sus expedientes.

Esto es lo que le ha ocurrido a Carme Canet i Capeta, una periodista cultural con casi cuatro décadas de carrera en artes escénicas, que se encuentra en una situación administrativa y económica límite. La Seguridad Social le ha denegado la jubilación anticipada y, mientras espera la resolución del recurso, no percibe prestación y tampoco figura cotizando, quedando atrapada en un limbo burocrático que la deja sin ingresos.

Canet asegura que el problema comenzó cuando pidió a la Seguridad Social un informe para saber a qué prestación tendría derecho. Así lo contó ella misma en una intervención en RAC1, donde explicó que los documentos emitidos por la Administración ofrecieron tres cómputos de su vida laboral incompatibles entre sí: uno que la situaba con 27 años cotizados, otro con 36 y un tercero con solo 23.

“Absurdo es poco”

Ella misma afirma que en total tiene acreditados 41 años y 10 meses trabajados. Sin embargo, al solicitar un primer informe, la Seguridad Social respondió diciendo que los años trabajados eran 27. “Dada la sorpresa, presenté papeles alegando que quizás no habían tenido en cuenta los años trabajados en Régimen de Artistas”, asegura Carme. Por ello, cambió el día de su jubilación y volvió a pedir un informativo.

En ese segundo informe se declararon 36 años trabajados, nueve de diferencia con respecto al primero. Las respuestas que emite la Administración con carácter informativo no son vinculantes y, por tanto, no garantizan la exactitud definitiva del cómputo hasta que se tramite la solicitud oficial y se revisen las bases de cotización. Por ello, aunque se requieren 38 años trabajados para la jubilación anticipada, Carme la solicitó igualmente.

Sin embargo, el tercer funcionario que revisó su vida laboral contó 23 años trabajos, cuando la periodista afirma que tan solo en la última empresa había estado 26 años. “Ahora tengo denegada la jubilación. He hecho un primer recurso, pero mientras tanto ni cotizo ni cobro. Tres datos absolutamente dispares, frente a una misma vida laboral, hecha por la Tesorería General de la Seguridad Social. Absurdo es poco”, resume Carme decepcionada.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 