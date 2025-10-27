Un jubilado se queda sin todo su dinero al ser declarado muerto por error: "Señora, la cuenta está bloqueada porque su marido ha fallecido"

Hay quien no tiene problemas en decir abiertamente que tiene miedo a morir y quien afronta la vida sin darle muchas vueltas, lo que pocos se plantean es lo que le ha pasado a un hombre en Italia: que te declaren muerto por error. Sin duda esto ha provocado un importante shock en el afectado, y también en su mujer, que fue quien recibió la noticia de su propio banco.

Enrico Casella, de 64 años y residente de la provincia italiana de Lucca, es el protagonista de una historia que, aunque tiene un final feliz, no ha evitado que este jubilado se lleve una buena conmoción y días de ansiedad y preocupación.

"El 14 de octubre pasado mi esposa fue de compras a una tienda: a la hora de pagar, sacó su tarjeta de débito, pero la transacción fue rechazada. Luego fue a un cajero automático a retirar dinero, pero también fue rechazado", contó el afectado, según ha informado el Corriere della Sera. Tras esto decidio llamar directamente al banco, donde le dijeron que la cuenta estaba bloqueada porque su marido había fallecido.

Tras la conmoción inicial, la pareja se puso a investigar y descubieron que no solo habían bloqueado la cuenta, sino que habían desaparecido los aproximadamente 10.000 euros que contenía. "Miren, estoy sano y salvo, es evidente que se trata de un error", tuvo que explicar este ferroviario jubilado.

Así averiguaron que el culpable de todo era el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS), que había confundido a Casella con otro hombre con el mismo nombre pero residente en Potenza que había fallecido el 19 de mayo.

El afectado se reunió con el director de la oficina local del INPS en Lucca la semana pasada, quien se disculpó y prometió la devolución inmediata del dinero, que cumplió a rajatabla. Ese mismo día Casella pudo, por fin, volver a hacer uso de su dinero. Pero para la pareja la historia no acaba ahí.

Ahora planea reclamar daños y perjuicios debido al estrés que ha sufrido su familia y las posibles graves consecuencias si la situación hubiera ocurrido en otras circunstancias. "No culpo al empleado individual que marcó la casilla equivocada", dijo el jubilado. Sin embargo, sí afirmó que "antes de meter las manos en el dinero de la gente, el INPS debería estar 150% seguro de lo que está haciendo". "Es imposible que con las herramientas y la tecnología actuales, todavía no haya forma de evitar errores como este", reclamó.

"¿Y si me hubiera pasado a los 84 años, en lugar de a los 64? ¿O si me hubiera encontrado viajando al extranjero y no hubiera podido sacar dinero? Durante una semana, mi esposa y yo sobrevivimos con el dinero que nos prestaron nuestros hijos: quiero contar lo que pasó, con la esperanza de que no le pase a nadie más y que mi historia pueda ayudar a mejorar el sistema", afirmó.