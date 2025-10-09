Un estado de más de 900 años independiente tiene el pasaporte más raro del mundo, una superficie de 0 m2 y 3 ciudadanos

La Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, también conocida como Orden de Malta, es una orden religiosa que posee entidad soberana y ha sido reconocido como estado. De hecho, cuenta con más de 900 años de independencia, posee gobierno, un sistema legal e incluso hasta un pasaporte.

A pesar de ello, el país, que obtuvo su independencia en el año 1113, no cuenta con ningún metro cuadrado de territorio propio y solamente cuenta con tres ciudadanos. Según defiende la propia Orden, su misión principal son las labores humanitarias y de hecho posee entre 40.000 y 60.000 empleados que trabajan este tipo de cuestiones, la gran mayoría de ellos médicos y otros sanitarios, así como unos 100.000 participantes voluntarios.

Otra de las cuestiones a resaltar es que el estado cuenta con un estatus de observador permanente en las Naciones Unidas, aunque sin derecho a voto, al igual que el Comité Olímpico y la Cruz Roja. Su trabajo humanitario se financia gracias a las donaciones y acuerdos con los gobiernos de los países a los que ayuda.

Aproximadamente unas 13.500 personas cuentan con el estatus de miembros de pleno derecho, de los cuales unos 39 han recibido el máximo grado de membresía. Respecto al jefe de Estado, que es el abogado canadiense Juan Dunlap, cuenta con el título de Príncipe y Gran Maestre. El estado también cuenta con su propia moneda: el escudo maltés, el cual imprime desde 1318 y vale unos 0,24 euros. En cuanto al idioma oficial que se habla, no es otro que el italiano.

Además de todo esto, como el resto de naciones, el país también cuenta con bandera. De hecho, la organización posee hasta dos banderas diferentes. Una de ellas es la cruz maltesa de ocho puntas, mientras que la otra se parece a la bandera de Dinamarca, aunque la cruz es simétrica horizontalmente (como la inglesa, aunque con los colores invertidos).