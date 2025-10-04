Un reconocido millonario pidió a sus padres todos sus ahorros para fundar su empresa y ellos solo le preguntaron: "¿Qué es Internet?"

La historia de Jeff Bezos es tan conocida como curiosa. En 1995, el multimillonario estadounidense dejó su trabajo de éxito en la bolsa de Wall Street (Nueva York) para emprender una idea arriesgada: una librería online. En una época en la que la mayoría de la gente aún no conocía la palabra "internet", les pidió a sus padres todos sus ahorros: unos 250.000 dólares (213.000 euros).

Según él mismo recuerda en unas declaraciones recogidas por el medio Meinnmo, no estaba seguro de que la idea vender libros a través de una página web funcionase. De hecho, en su libro The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon, sobre los inicios de su empresa, el autor Brad Stone afirma que Bezos alertó a sus padres que había un 70 % de probabilidades de que nunca volvieran a ver el dinero.

De este modo, cuando Jeff Bezos les pidió a sus padres todos sus ahorros, su padre adoptivo, Miguel Bezos, respondió con una pregunta que "se ha vuelto épica": "¿Qué es internet?". A pesar de su desconocimiento, los padres decidieron confiar en su hijo, al invertir no sólo en él, sino también en su visión, sin saber que estaban sentando las bases de una fortuna multimillonaria.

Tal y como reza la información de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), consultada por el medio de comunicación, la inversión de la familia Bezos comenzó con la compra de 582.528 acciones de Amazon. Unos meses después, aumentaron su participación con la compra de otras 847.716 acciones. La tenencia total ascendió a 1.430.244 acciones, adquiridas a un precio aproximado de 17 centavos cada una, por un total de 243.141,48 dólares (207.000 euros).

Pero, ¿cómo gestionan todo este patrimonio hoy en día? De acuerdo a la información difundida, y dada la magnitud de su fortuna, los padres de Jeff Bezos fundaron su propia empresa de gestión patrimonial, llamada Aurora Borealis. Esta tiene como objetivo administrar el patrimonio, preservar el patrimonio y seguir invirtiendo.