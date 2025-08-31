Un surfero de 19 años desaparece y lo hallan en una isla remota por una alerta emotiva de su padre

Darcy Deefholts, de 19 años, fue encontrado en la isla North Solitary, a unos 13 kilómetros de la costa cercana a Wooli, en Australia. Había sido arrastrado por la corriente mientras surfeaba. La hazaña ha sido posible gracias a la intervención de su padre y, sobre todo, gracias a la ayuda global.

"Es raro que participemos en una búsqueda con un resultado tan bueno como este", afirmó el rescatista Matthew McLennan a la Australian Broadcasting Corporation, según abc.net. "Fue realmente conmovedor ver cuántos miembros de la comunidad respondieron a la llamada".

La cuestión es que, tras percatarse de la desaparición del adolescente, su padre, Terry Deefholts, pidió a la comunidad de la zona en las redes sociales que ayudara a localizar a Darcy y dijo que "temía lo peor". "Le pido a cualquiera que tenga una embarcación en condiciones de navegar que me encuentre en la rampa principal de Wooli y me lleve al mar para ayudar con la búsqueda", escribió.

El adolescente había salido de su casa el miércoles por la tarde rumbo a la playa de Wooli, según explicó la policía. El chico está en la actualidad recibiendo tratamiento médico, mientras su familia todavía está procesando el trauma por la desaparición.

"Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él, estoy contentísimo", dijo Terry. "Todavía estoy asimilando todo. No hemos podido dormir y ha sido muy duro con lo que lidiar". Mientras que la bicicleta, la ropa y los zapatos de Darcy fueron encontrados en un lugar local conocido como One Tree, su teléfono y su reloj inteligente fueron dejados en casa.

Más de 1.100 personas compartieron su publicación de Facebook que el padre, Terry, había publico. Tras el feliz final del suceso, publicó otro mensaje en el que expresa su agradecimiento a todos los que les han ayudado: "Estamos abrumados por el esfuerzo de la comunidad en la búsqueda hasta el momento".