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Un terremoto de magnitud 7,3 en México obliga a declarar una alerta de tsunami
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Un terremoto de magnitud 7,3 en México obliga a declarar una alerta de tsunami

El seísmo ha tenido lugar cerca de la costa de Chiapas.

Redacción HuffPost
EP
Terremoto cerca de la costa de Chiapas (México), el 17 de julio de 2026
Terremoto cerca de la costa de Chiapas (México), el 17 de julio de 2026USGS vía Europa Press

Fuerte terremoto en México. El Instituto Geológico de EEUU ha informado de que se ha registrado un seísmo de magnitud preliminar 7,3 en la costa del suroeste de México. Las autoridades han declarado una alerta de tsunami.

El terremoto, registrado sobre las 16:48 (hora peninsular) y con epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad, ha afectado particularmente a Puerto Madero, un importante puerto y ciudad pesquera del Pacífico, situado a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala.

En una primera valoración, el secretario de la Marina mexicana, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha expresado que por ahora no hay constancia de "afectaciones graves" por el temblor, aunque ha recomendado a los residentes que extremen las precauciones porque se espera una subida de las aguas costeras en torno a medio metro.

Redacción HuffPost
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