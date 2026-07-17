La promo de RTVE para la final del Mundial entre España y Argentina pone los pelos de punta: el sentimiento de todo un país

Restan los días y las horas para un día histórico en España. La selección de fútbol ha llegado a la final de un Mundial 16 años después y disputará el ansiado título dorado contra la vigente campeona, la Argentina de Leo Messi.

El camino español hasta la final no ha sido fácil. Desde el empate ante Cabo Verde (0-0) en el primer partido de la fase de grupos, que dejó un sabor agrio entre los aficionados españoles, La Roja no ha dejado de mejorar. Aunque algunos tengan la sensación de que no han mostrado el 100% de su potencial, ha bastado para estar a un paso de la gloria.

Fuera de los terrenos de juego también hay un hito importante: RTVE retransmitirá por primera vez la final del Mundial. El trabajo de la televisión pública está a la altura de lo que se esperaba: un despliegue informativo, de debate y de análisis que ha captado una gran audiencia televisiva.

HAZLO COMO SI TE FUERAS A MORIR MAÑANA

La promo de RTVE para la final está al nivel del trabajo que han hecho hasta ahora. En X ha acumulado más de medio millón de visualizaciones y más de 8.000 'me gusta' en apenas unas horas, y los números siguen subiendo.

El vídeo no llega al minuto, pero ha sido más que suficiente para transmitir el sentimiento de todo un país. Arranca con un vídeo y un discurso del artífice de este equipo, Luis de la Fuente: "Es difícil describir lo que uno siente. Tiene que ser algo parecido a la felicidad y al orgullo. Todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más".

La palabra ORGULLO es la que han destacado por encima de todo. Un sentimiento que millones de aficionados sienten por su selección, por el camino que han construido y por la sensación de ser una familia que ha conectado con el país.

Acto seguido, mientras las imágenes y vídeos se suceden, aparece un pequeño discurso de Juan Carlos Rivero, narrador principal de TVE cuando juega la selección, que alude a la canción de Leiva, Como si fueras a morir mañana.

"Hazlo, como si ya no te jugaras nada, como si te fueras a morir mañana. Aunque lo veas demasiado lejos, hazlo como si no supieras que se acaba, como si te fueras a morir mañana", expresó, mientras destacaban grandes jugadas de la selección y la celebración de los aficionados en las calles.