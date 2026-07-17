El alegato de Julio Salinas sobre Luis de la Fuente que va a ser comentado: "Es el mejor entrenador de la historia de la selección"

El exfutbolista Julio Salinas ha defendido al artífice de esta nueva generación de la selección española que ha conquistado la Eurocopa y que aspira a ganar el segundo Mundial de su historia: Luis de la Fuente.

Su fórmula ha creado un equipo que está a muerte con él, pero el camino hasta aquí no ha sido fácil, y eso es lo que ha defendido Salinas. "No os podéis ni imaginar lo que le ha costado llegar a donde está", pronuncia el exfutbolista al principio del vídeo que ha publicado en su perfil oficial de TikTok (@julio.salinas9).

"Buscándose la vida por equipos de tercera división, siendo delegado del Atleti durante dos años y a punto de dejar el tema de entrenador para luego volver y buscarse la vida hasta que por fin encontró un hueco en la selección española en las categorías inferiores: campeón de la Eurocopa de la sub-19, campeón de la sub-21, medalla de plata en los JJOO hasta que le llegó la oportunidad en la selección absoluta", ha expresado.

"El mejor entrenador de la historia"

Alega que ha sido criticado desde siempre por su "perfil bajo, de que no tenía currículum y de que no había entrenado a nadie" y, a pesar de eso, siempre, en palabras de Salinas, ha demostrado con hechos y éxitos su paso por todos los equipos a los que ha entrenado.

Para Salinas, es el "mejor entrenador de toda la historia [de selección]": "Muchos dirán que no, que es Vicente del Bosque porque ganó la Eurocopa y el Mundial del 2010, pero tenía un equipo hecho, un equipo que todo el mundo recordará con aquel equipazo que tenía el Barça en aquel momento".

Sin embargo, ha defendido que, cuando llegó a finales de 2022, Luis de la Fuente tuvo que "recomponer" y hacer un equipo desde cero. "En este Mundial tiene muchísimo mérito, ya en la Eurocopa anterior cuando puso a Lamine Yamal con 16 años, que todo el mundo decía que lo iban a romper, que era un chaval que se iba a perder... y a un chaval como Nico Williams con 21 años, que fueron la sorpresa para todo el mundo", ha opinado.

"Se ha hecho el equipo nuevo"

Pone la lupa en este Mundial: "Se ha hecho el equipo nuevo, se ha cargado a todos los jugadores del Madrid, muy criticado por ello, por cargarse a Huijsen y poner a Laporte y a un chaval de 19 años [Cubarsí]". Ha defendido que esa pareja de centrales ha hecho historia y ha frenado a los "cuatro mosqueteros", refiriéndose a la delantera francesa.

"Amigos, De la Fuente, 37 partidos oficiales invicto, nadie lo ha conseguido hasta la fecha. Por eso desde aquí reclamo a un entrenador con un perfil bajo, con un salario que quizás es el más bajo que ha tenido la selección española entre los entrenadores. Reclamo un poquitín la justicia", ha añadido.

Y ha concluido con orgullo: "Estoy orgulloso de él porque es amigo mío y le deseo lo mejor. Creo que tiene todos los complementos que tiene que tener un entrenador: trabajo en equipo, esfuerzo, comunicación...".