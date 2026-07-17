Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes: estos son los requisitos

Confirmado. Los perros de hasta 40 kilos podrán viajar junto a sus dueños, tanto en los servicios comerciales de Renfe (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) como en los de Servicio Público (Avant y Media Distancia). La medida entrará en vigor el próximo 21 de julio, coincidiendo con el Día del Perro.

Hasta ahora, esta ventaja solo se encontraba en algunos trenes de AVE y corredores ferroviarios. Sin embargo, la compañía ha decidido ampliarlo a otros servicios, lo que la convierte en el único operador que permite viajar con perros de hasta 40 kg en todos los trenes.

El objetivo de esta iniciativa es que la movilidad sea más "inclusiva y adaptada a las nuevas formas de viajar", según han informado en un comunicado, donde han agregado que la compañía se ha consolidado "como una de las compañías ferroviarias europeas más avanzadas para viajar con mascotas".

Eso sí, en cada tren solo podrán viajar dos perros de hasta 40 kg y solo podrán alojarse en el coche 'pet friendly' que tendrá un coste de 40 euros en AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo. No se encuentran incluidos los perros menores de un año, ni las hembras en celo. Tampoco las razas potencialmente peligrosas.

Los requisitos que tendrán que cumplir para poder viajar:

La medida es un gran avance, especialmente para aquellos que tienen mascotas. Eso sí, primero deberán cumplir con algunos requisitos. Entre ellos:

Los perros deben ocupar el asiento interior, junto a la ventanilla.

Tienen que estar al lado de sus dueños, que los deberán llevar con una correa no extensible de 1,5 metros.

Deberán llevar bozal puesto, tanto en la estación como en el momento del embarque y desembarque.

Tiene que tener la documentación oficial en regla: con la cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía.

También deberán contar con un kit de limpieza: toallitas, bolsas, desinfectante, empapador y antiolor.

Además, en el control de acceso se entregará a los dueños un kit de viaje compuesto por una funda de asiento y una alfombrilla para el perro que el dueño deberá colocar y quitar cuando toque en el viaje.