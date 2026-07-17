Elias Dosunmu: "Me marcó emocionalmente el de España- Rusia del Mundial 2018, cuando perdimos"

Por números en redes sociales, Elías Dosunmu es el cocinero más famoso de España. Más que Karlos Arguiñano. A sus casi 30 años, este joven ucraniano afincado en España desde hace más de una década, tiene más de nueve millones de seguidores en TikTok, más de cuatro en YouTube y 1,5 en Instagram.

Elias nació en Járkov, una de las ciudades más azotadas por la invasión rusa. Fue criado en Moscú por el trabajo de su madre, pasó veranos en China, país en el que se inició su pasión por la cocina y donde aprendió las bases del oficio que ahora domina con maestría.

Todas estas vivencias le dan un importante bagaje cultural para hablar de fútbol, donde tiene amigos también ucranianos como Lunin, portero del Real Madrid. Elias es el penúltimo rostro en aparecer en Las 10 del Mundial y recuerda, como ucraniano, que uno de los recuerdos que más le marcó emocionalmente fue perder contra Rusia en el Mundial de 2018.

Card Elias Dosmunu Imagen cedida por Elias Dosmunu

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

Viendo la final del mundial 2010 a las cuatro de la mañana en Pekín.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

El de España contra Rusia en 2018 cuando perdimos.

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Me da igual.

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

2010 porque me acuerdo que la selección Alemana iba como un cohete y nosotros íbamos ganando a todos 1-0 y así se ganó el Mundial.

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

Sin duda Brasil.

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Leo Messi.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

El de iniesta en final del Mundial de 2010, obviamente.

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

Jajaja ninguna.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

Me gustaría con cualquiera, creo que fútbol también es una manera de socializarse.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial.

El gol que no se contó de lampard que influyó directamente en la introducción del VAR.