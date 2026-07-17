El mensaje de futbolistas palestinos a la selección española que ya han visto más de medio millón de personas: "Así como alzasteis la bandera..."

La selección española no solo tiene el apoyo de España, sino también de muchos aficionados extranjeros que ansían que La Roja conquiste el segundo Mundial de su historia. Y uno de esos focos de apoyo ha sido Gaza.

El camino no ha sido fácil. Primero tocó Austria en dieciseisavos, seguida de la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Bélgica de Thibaut Courtois y Kevin de Bruyne. En esos encuentros se convirtió en tendencia un hombre palestino, fan de Javier Bardem. Se acercó al actor y le dijo: "Te quiero, amigo. Siempre hablas de Palestina. Te quiero. Te respeto mucho. Cuando Palestina sea libre, serás el primero en ser invitado. Llámame a mi casa".

Si hay un país que ha defendido a Gaza desde el primer día, ese es España. Y Javier Bardem ha sido una de las figuras más activas en la defensa en el conflicto entre Israel y Palestina, convirtiéndose en protagonista de los Oscar 2025 al lucir dos chapas: una que expresaba "no a la guerra" y otra que pedía "libertad para Palestina".

Bardem se reencontró con aquel aficionado en el Francia-España y mandó un mensaje al pueblo palestino que, con tres palabras, fue suficiente para ser demoledor: "Existir es resistir".

"Así como nos trajisteis alegría y alzasteis la bandera..."

También se viralizaron varios gazatíes que han seguido el Mundial de España y publicaron vídeos viendo los partidos y celebrando los goles. Ahora, un grupo de futbolistas palestinos del equipo Gaza Al Irada F.C. ha enviado un mensaje de apoyo y ánimo a La Roja de cara a la final contra la Argentina de Leo Messi.

"De Gaza y del equipo Gaza Al Irada para la selección de España: enhorabuena por la victoria y estamos muy contentos por vosotros. Así como nos trajisteis alegría y alzasteis la bandera de Palestina, enhorabuena y si Dios quiere, la Copa del Mundo será de España", expresa uno de ellos en un vídeo de TikTok del equipo de fútbol.

"E izamos la bandera de Palestina. ¡Vamooos España!", han pronunciado al unísono mientras sonaba de fondo la canción Dai Dai, de Shakira.