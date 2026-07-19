Una argentina afincada en Alicante explica qué le dio España que no esperaba: "Calidad de vida. El dinero no lo es todo, aquí puedes hacer un montón de cosas sin tener dinero"

Quienes se mudan a otro país lo suelen hacer con la esperanza de mejorar su situación económica y, sobre todo, ser más felices que en su país de origen. Aunque supone todo un desafío separarse de los familiares y amigos, muchas personas se alegran de emprender una nueva vida lejos de donde nacieron.

Uno de esos casos es el de Pao, una argentina afincada en Santa Pola (Alicante) que ha sido entrevistada en el canal de YouTube Pastor Comunica y ha contado su (agradable) experiencia viviendo en España.

Para ella, la gran diferencia entre vivir en España y en Argentina es que en España no tiene que preocuparse tanto por el dinero. Uno de los motivos principales es que la inflación en España es muy reducida en comparación con Argentina.

Al ser preguntada acerca de qué es lo que tiene España que no esperaba, Pao ha tenido clara su respuesta: calidad de vida. "Aquí tienes paz mental, puedes hacer lo que tú quieres. A mí, por ejemplo, me encanta viajar. Y tienes todos los transportes y todo te funciona".

No obstante, la argentina residente en Alicante ha expresado que en el aspecto positivo, según lo que ha vivido, no se puede incluir a la sanidad pública española. "En la sanidad tuve malas experiencias", ha asegurado.

"Aquí eres feliz"

"Todo lo demás funciona muy bien. A mí me gusta. Aquí eres feliz, que es lo que todos pretendemos. Antes, en Argentina, vivía estresada mentalmente pensando en cómo generar dinero para pagar esto y lo otro", ha añadido la mujer.

En ese sentido, Pao ha destacado que "aquí en España, la vida te dice 'para un poco, vive la vida'. El dinero no lo es todo, aquí puedes hacer un montón de cosas sin tener dinero. Claro que necesitas para moverte un poco, pero no te hace falta tanto. No necesitas tanto para ser feliz".