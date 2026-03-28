Una avioneta con siete personas a bordo cae justo después del despegue en Australia y aterriza en aguas poco profundas llenas de cocodrilos marinos

Modelo de avioneta Cessna como el que se ha estrellado en Australia.

Una avioneta con siete personas a bordo se estrelló pocos minutos después de despegar en Australia y acabó en una zona tan insólita como peligrosa: aguas poco profundas llenas de cocodrilos marinos. El accidente, sin víctimas ni heridos graves, ocurrió en la bahía de Roebuck, en Broome (Australia), y, aunque el impacto fue aparatoso, todos los ocupantes sobrevivieron.

El aparato, un Cessna 441 Conquest, había salido del aeropuerto local con destino a Mungalalu Truscott, a unos 640 kilómetros. Sin embargo, el vuelo apenas duró unos minutos antes de que la aeronave comenzara a perder altitud y terminara cayendo en una zona remota de la región de Kimberley. No hay datos de vuelos después de las 11:19 horas.

Un descenso repentino tras el despegue y una zona infestada de cocodrilos



Según testigos presenciales, la avioneta no logró ganar altura de forma estable tras despegar. Uno de ellos explicó que vio cómo el aparato ascendía y, poco después, descendía de forma: "La vi elevarse y luego descender bastante… estaba un poco más allá de los manglares", en declaraciones a la cadena ABC News.

El accidente se produjo a última hora de la mañana en la bahía de Roebuck, un entorno natural caracterizado por sus canales poco profundos y zonas pantanosas. Se trata de un área prácticamente deshabitada, pero conocida por albergar cocodrilos de agua salada, una de las especies más peligrosas del mundo.

El lugar del accidente no solo complicaba el rescate por su aislamiento. También por la fauna. En estas aguas es habitual la presencia del cocodrilo de agua salada (Crocodylus porosus), que puede superar los 6 metros de longitud y es frecuente en el norte de Australia.

Estos reptiles suelen habitar manglares, estuarios y zonas costeras como la región de Kimberley, donde el turismo y la pesca conviven con su presencia.

A pesar de este riesgo, los equipos de emergencia lograron localizar rápidamente a los ocupantes del avión. Todos fueron evacuados y trasladados al hospital, donde se confirmó que sus vidas no corren peligro.

La investigación abierta: qué pudo fallar



La Oficina Australiana de Seguridad del Transporte (ATSB) ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente, con especialistas en operaciones aéreas, ingeniería y supervivencia en accidentes. Las primeras hipótesis apuntan a una posible pérdida de potencia del motor durante el vuelo. El objetivo es determinar qué ocurrió en esos minutos críticos tras el despegue.

Este tipo de incidentes, poco frecuentes pero de alto riesgo, pone el foco en la importancia de los protocolos de seguridad aérea y la rápida actuación de los equipos de rescate, especialmente en zonas remotas como el norte de Australia.