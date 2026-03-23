Dos muertos al chocar un avión con un camión tras aterrizar en el aeropuerto de LaGuardia: ha cerrado por seguridad

Los equipos de emergencia atienden el avión de Air Canada Express, tras el choque en pista con un vehículo, el 23 de marzo de 2026.

Un vuelo de Air Canada colisionó esta noche con un vehículo de la Autoridad Portuaria tras aterrizar en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York (Estados Unidos) según informaron las autoridades locales a agencias como Associated Press.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó el choque, pero no pudo ofrecer información adicional de inmediato. Varios medios como Reuters y la NBC sostienen que hay dos fallecidos, que serían el piloto y el copiloto de la aeronave. Diarios como The New York Post sostienen que podría haber al menos un sargento y un agente de la Autoridad Portuaria heridos graves, además de "decenas" de pasajeros, cuyos estado se desconoce. El vehículo en cuestión contra el que ha chocado la nave era un camión de bomberos, indica el rotativo.

Una azafata salió despedida por la parte delantera del avión mientras aún estaba sentada en su asiento durante el accidente. Agentes de la Autoridad Portuaria la rescataron y fue trasladada al hospital, añadieron las fuentes del mismo medio.

"Los policías heridos trabajan en la Unidad de Rescate y Bomberos de Aeronaves del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria, que cuenta con personal policial para responder a emergencias aéreas", indica el mismo medio. La misma Autoridad informó a las tres horas del suceso que el vehículo de bomberos se dirigía a otro incidente cuando fue impactado por la aeronave en la pista 4 del aeropuerto.

Según Jazz Aviation, la compañía que operaba el vuelo de Air Canada Express, a bordo del avión Bombardier CRJ-900 viajaban 72 pasajeros y 4 tripulantes. Se está evaluando su estado. Al parecer, el avión transportaba a un grupo de judíos ortodoxos de la zona de Nueva York.

La versión oficial

Un portavoz del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York dijo que los bomberos respondieron a los reportes de un avión que se estrelló contra un vehículo en la pista a las 11:38 de la noche, seis horas más en la España peninsular. De acuerdo con los medios, el choque se dio en la pista 4 cuando la aeronave CRJ-900 de Air Canada, procedente de Montreal, aterrizaba.

El sitio web del Sistema Nacional del Espacio Aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el aeropuerto de LaGuardia ha cerrado.

Varios vídeos grabados por transeúntes y publicados en las redes sociales mostraban el avión con graves daños en la parte delantera.

Según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el aeropuerto LaGuardia atendió a más de 30 millones de pasajeros anuales en 2025, y una amplia gama de aerolíneas estadounidenses operan en él.