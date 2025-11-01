Una bisabuela acaba la universidad a los 90 años y deja una contundente frase para todo estudiante

Una mujer que había empezado sus estudios la década de los sesenta, se acaba de graduar, 70 años después. Maryette McFarland, que vive en Londonderry, en Irlanda del Norte, en su momento no pudo acabar sus estudios universitarios para obtener en título de Literatura Inglesa. "Apenas puedo creerlo, y me ha llevado bastante tiempo", manifestó con título ya en mano, según ha publicado en BBC News.

La mujer, que ahora tiene 90 años, fue, como era de imaginar, la mayor de los más de 300 estudiantes recién titulados que asistieron a la ceremonia de graduación de la Open University, celebrada recientemente en la ciudad de Belfast. Y su historia es todo un ejemplo de determinación, paciencia y un poco de ayuda de amigos, tutores y familiares.

McFarland había comenzado sus estudios universitarios en Dublín pero el amor se interpuso en su vida antes de que terminara su carrera y tomó la decisión de dejarlos para casarse. Aunque le llevó décadas tomar la decisión de retomarlo, lo hizo finalmente en la Universidad Abierta mientras se recuperaba de un accidente de coche. "Tenía tiempo libre y pensé que me gustaría hacer algo", explicó esta mujer a BBC News. Y, aunque estudiar on line era un desafío para ella su familia se puso manos a la obra y la ayudaron todos a cumplir con este propósito, incluidos sus cuatro hijos, nietos y sus bisnietos.

"Sé que mi familia está ahí si los necesito y me ayudan en todo lo que pueden", aseguró la mujer, "aunque creo que piensan que es un poco raro que la abuela tenga un título universitario". Su hija mayor, Shauna Gailey, que acompañó a su madre a la ceremonia de graduación en el Waterfront Hall, contó la emoción con la que ha vivido este logro toda su familia: "Estoy muy orgullosa de ella. Ha dedicado todo su tiempo, a la edad de 90 años, a sacarse una licenciatura y eso es algo muy emocionante para ella y también para el resto de nosotros".

"Ella siempre lamentó no haber terminado la carrera en el Trinity Dublin, todos lo sabíamos, pero tenía cuatro hijos, una vida muy ocupada y todo lo demás". Sin embargo, la anciana decidió volcarse completamente en sus estudios en esta ocasión, relata la hija, "solía sentarse en su sofá, rodeada de pilas de libros, con su ordenador portátil y su tableta delante de ella", recordó.

Toda la familia de esta abuela licenciada a Belfast "para un gran almuerzo familiar", antes de acudir a la graduación de mujer. Y Maryette McFarland, después de esta experiencia, ha querido lanzar un mensaje para cualquiera que piense que es demasiado mayor para ser estudiante y aprender cosas nuevas: "Si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Nunca es demasiado tarde", aseguró.