Rusia lanza una de sus peores andanadas sobre Kiev: van 11 muertos y 54 heridos

Una explosión ilumina el cielo sobre Kiev durante un ataque con misiles y drones rusos, el 2 de julio de 2026.

Al menos 11 personas han muerto y hasta 54 más han resultado heridas en un ataque masivo lanzado por las fuerzas rusas esta madrugada contra la capital ucraniana, según ha informado en redes sociales el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó. Entre los heridos hay dos niños.

El edil dio cuenta en su canal de Telegram de daños materiales en edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en cinco distritos de la capital, en 30 puntos diferentes informa EFE. Atacar objetivos no militares se considera un crimen de guerra, los lance quien los lance.

Rusia atacó de madrugada la capital ucraniana con varias rondas de drones y misiles de crucero y balísticos. Las explosiones de los impactos y de las interceptaciones por parte de las defensas aéreas ucranianas resonaron a lo largo y ancho de la ciudad en las primeras horas del día.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había advertido en la víspera de que Rusia preparaba un ataque masivo y había pedido a la población que no ignorara las alarmas antiaéreas y bajara a los refugios al sonar las sirenas. "Contamos con datos de inteligencia relevantes", incidió, antes de declarar que "Putin lleva tiempo preparando este ataque masivo contra Ucrania", si bien "no es el primero". Ese aviso llevó a que muchos residentes se refugiaran en estaciones de metro, evitando daños mayores, señala sobre el terreno AP.

El ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, hizo un llamamiento a los aliados de Ucrania para que refuercen las defensas aéreas del país tras lo que describió como una "noche de horror" en Kiev, e instó a sus socios a no demorar las decisiones sobre el suministro de sistemas de defensa aérea y misiles. En un mensaje publicado en X, Sybiha afirmó que el número de víctimas mortales tras el ataque podría aumentar a medida que los equipos de rescate continúen su labor.

Rusia llevaba varios días atacando Ucrania con un número inusualmente bajo de drones y misiles, lo que hizo sospechar a algunos observadores que acumulaba armamento para lanzar otro gran ataque como el de hoy.

Pero también está recibiendo ataques, a un ritmo redoblado. Esta misma mañana se ha sabido que una persona murió y una instalación industrial resultó dañada en un ataque con drones ucranianos contra la región rusa de Nizhni Nóvgorod, según informa el gobernador local, Gleb Nikitin. En la región se encuentra la refinería de petróleo NORSI, una de las más grandes de Rusia.

El Gobierno de la Federación ha indicado que en esta noche ha derribado 327 drones de su vecino adversario en todo el país.

El ministro Sybiha rechazó cualquier intento de justificar los ataques rusos como represalia por los ataques de largo alcance de Ucrania, afirmando que Ucrania estaba ejerciendo su derecho a la legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, mientras que Rusia seguía siendo el agresor.

Vuelve la calma a Polonia

Además, las operaciones de aviación militar en el espacio aéreo polaco relacionadas con los ataques rusos contra Ucrania que se habían iniciado en las últimas horas han finalizado, según informó el ejército polaco. "Les informamos que no se registraron violaciones del espacio aéreo polaco", publicó en X, pese a que eso justo era lo temido.

Horas antes, las Fuerzas Armadas polacas habían comunicado que Polonia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, desplegó aviones de combate esta noche como medida preventiva tras el ataque ruso contra Ucrania.

Polonia ya ha sufrido la incursión de proyectiles rusos en el pasado, que han dejado incluso dos personas muertas.