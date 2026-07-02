Rosa León ve lo que está pasando en España y hace un vaticinio nada halagüeño: "Estoy muy atónita con todo lo que está pasando"

La cantautora Rosa León ha sido entrevistada para el programa de la Cadena SER La Hora Extra, el espacio cultural de la emisora que se emite los domingos a las 7:30 de la mañana. Para el de este próximo fin de semana, una de las entrevistadas ha sido León, tal y como han mostrado en un avance en su perfil de X.

La artista, durante la entrevista, ha hablado de lo que está viendo en España a la hora del despertar de una cada vez mayor tendencias ultraderechistas y comportamientos y pensamientos más propias de otra época.

"Hay muchas quejas. Yoestoy muy atónita con todo lo que está pasando y me quedó muy atónita cada vez que oigo un telediario o la radio o abro el periódico", ha comenzado diciendo la cantautora.

León, entonces, se ha sincerado sobre lo que cree que va a pasar: "Es decir, tengo la sensación de que se nos viene un fascismo encima cósmicamente y que yo creo que la gente no está siendo consciente de lo que está pasando. Estoy un poco atónita".

"¿Qué está pasando? No pensé jamás que yo iba a vivir una situación política como la que estoy viviendo. Es que jamás lo pensé una vez que se murió Franco", ha rematado la artista madrileña.

Recientemente, en una entrevista al diario El Mundo, fue preguntado sobre cómo vive una mujer feminista de izquierdas en este goteo de episodios machistas. "Esto no es de ahora. Cuando yo empiezo a cantar, en el año 74, en la izquierda había unos pedazo de señoros que ni te cuento. Parece que en el ADN de un partido de izquierdas no hay machismo, pero claro que lo hay", comenzó respondiendo.

"Si acaso, me alegro de que sea menos general y que ahora se les señale con el dedo. ¿Que cómo lo vivo? Pues hombre, con rabia pero con resignación. A ver si la nueva generación lo ve resuelto. Yo tengo cierta esperanza en el ser humano y mucha esperanza en las mujeres", concluyó.