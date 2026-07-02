Científicos registran por primera vez cómo las células inmunitarias "devoran" células cancerosas vivas

Durante años, el sistema inmunitario ha sido visto como una especie de ejército silencioso que protege al cuerpo sin que apenas nos demos cuenta. Pero ahora, por primera vez, los científicos han conseguido registrar una de sus batallas más sorprendentes: células defensivas que no solo rodean el cáncer, sino que lo atacan y lo “devoran” mientras aún está vivo. Un hallazgo que podría cambiar la forma de tratar la enfermedad.

El avance llega de la mano de investigadores del Instituto Garvan de Investigación Médica, en Australia, que han logrado filmar en tiempo real cómo unos glóbulos blancos conocidos como macrófagos se infiltran en tumores de melanoma y destruyen células cancerosas vivas. Hasta ahora se sabía que estas células participaban en la respuesta inmunitaria, pero nunca se había observado con tanta claridad su capacidad de atacar directamente al tumor.

Las imágenes, obtenidas con técnicas de microscopía avanzada en modelos animales, han permitido confirmar un comportamiento que hasta ahora era más una sospecha que una evidencia. Por todo ello, el hallazgo, que ha sido publicado en la revista Journal of Experimental Medicine, abre una nueva vía para mejorar las inmunoterapias contra el cáncer. Un paso que podría traducirse en tratamientos más eficaces y personalizados en el futuro.

Identificado por la proteína CD169

"Esta es la primera vez que se ha capturado un macrófago atacando y engullendo una célula cancerosa viva en tiempo real", afirma el Dr. Yuki Keith, primer autor de la investigación, en declaraciones recogidas por SciTech Daily. El investigador subraya que este tipo de observación directa en un organismo vivo permite entender con mucho más detalle cómo actúa realmente el sistema inmunitario dentro de un tumor, algo que hasta ahora solo se podía deducir de forma indirecta en laboratorio.

Los macrófagos son células inmunitarias conocidas por actuar como el "equipo de limpieza" del organismo, ya que eliminan restos celulares y agentes extraños. Sin embargo, las imágenes obtenidas mediante microscopía intravital de dos fotones muestran que un subgrupo específico, identificado por la proteína CD169, también es capaz de reconocer, atacar y "devorar" células cancerosas aún vivas, frenando así el crecimiento del tumor.

Los investigadores comprobaron que, al eliminar estos macrófagos CD169 positivos en modelos experimentales, los tumores crecían con mayor rapidez, lo que confirma su papel como una primera línea de defensa frente al melanoma. Además, detectaron estas mismas células alrededor de tumores en muestras de tejido humano, lo que refuerza el potencial clínico del descubrimiento.

El hallazgo también resulta especialmente prometedor para mejorar la inmunoterapia. “Los tratamientos futuros podrían consistir en desarrollar fármacos dirigidos que aumenten su número, o que los hagan más "agresivos" o más eficaces para marcar las células cancerosas y destruirlas”, aseguran los autores. Con ello, los científicos confían en mejorar la inmunoterapia y ampliar su eficacia frente a distintos tipos de cáncer.