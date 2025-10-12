Una coruñesa visita 100 países y dicta sentencia sobre su lugar preferido: "El viaje soñado"

Marta Luisa García, de 52 años, se ha pasado gran parte de su vida recorriendo el mundo, desde Namibia hasta las grandes ciudades de Europa. Desde bien pequeña supo cuál era su pasión: En su primera Comunión le regalaron un atlas. En total, más de un centenar de países. Pero, tal y como reza el medio británico Daily Express, la coruñesa tiene una favorita.

En una entrevista para La Voz de Galicia, García admite que le apasionan las playas paradisíacas, como las Maldivas o Bora Bora en la Polinesia Francesa. Para ella, este último: "un viaje de ensueño". El medio informa que un paquete de viajes para visitar estas islas, "a unas 9.500 millas de distancia del Pacífico Sur", ronda los 2.500 euros. "Aquellos que han tenido la suerte de visitarlo dicen que vale la pena cada centavo, con lagunas turquesas, hermosos paisajes y bungalows sobre el agua similares a las Maldivas".

No obstante, la gallega admite que no sólo ha disfrutado de este destino. Ella reconoce que Francia e Italia se encuentran en la parte superior de la lista porque "están cerca y son baratos". "He estado en Francia por 8 euros ida y vuelta". "Hoy, de las siete maravillas del mundo, solo me queda Machu Picchu por ver. No he estado en Perú, pero me aterroriza el mal de altura", explica.

Tal y como recoge la publicación, García no es la única que ha mencionado qué país del mundo es su favorito. Recientemente, Cameron Mofid, que ha visitado todos los países y territorios reconocidos por la ONU en el planeta, también enumeró sus lugares favoritos. Completó su hazaña el pasado abril, cuando logró entrar en Corea del Norte.

En declaraciones al canal de televisión estadounidense CNN, aseguró que Argelia y Yemen fueron los dos países que se destacaron. De Argelia afirmó que: "es uno de mis países favoritos en todo el mundo. Los países que reciben la menor cantidad de turismo son a menudo aquellos en los que tienes la mejor experiencia, porque te sientes totalmente inmerso en su cultura". Mientras tanto, Yemen atrajo su atención debido a la sensación de "retroceder en el tiempo".