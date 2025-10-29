Una joven recorre 10.000 kilómetros para estudiar Veterinaria por las imágenes de Google de la ciudad: "Estoy abierta a quedarme aquí"

Una joven de Belice llamada Maite Acuna tuvo que decidir dónde marcharse a estudiar Medicina Veterinaria. Y para ello recurrió a las imágenes de Google. De esa forma escogió como destino a la ciudad rumana de Iași, donde lleva cinco años residiendo.

En concreto, Acuna se sintió atraída por lo acogedora y lo verde que se mostraba la mencionada localidad en las fotografías. Y optó por recorrer los 10.000 kilómetros que separan Belice de Iași para comprobarlo por sí misma.

En declaraciones al medio de comunicación rumano Ziarul de Iași, la joven ha explicado que "encontré una beca en Internet para estudiar en Rumanía y la solicité. Tuve la suerte de que me aceptaran. Elegí Iași porque, cuando busqué imágenes, me pareció la ciudad más verde. Me encanta la naturaleza y estoy muy emocionada por descubrir una nueva cultura".

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a Maite Acuna en comparación con su país es el clima. En Belice, un país tropical, existen únicamente dos estaciones principales: una seca (de diciembre a mayo) y otra húmeda (de junio a noviembre).

En ese sentido, la joven ha subrayado que "me encanta el clima de aquí. Los meses fríos son mis favoritos, y la primera nevada de mi vida fue en Iași. ¡Me encanta! Cuando ocurrió, salí corriendo para disfrutar de la nieve. En aquella época estaba en la residencia de la Universidad 'Cuza'. Hice un año de preparación allí antes de venir a la Facultad de Medicina Veterinaria".

Vista nocturna de Iași (Rumanía) Walter Bibikow vía Getty Images

Acuna está tan adaptada a Rumanía que incluso no descarta permanecer en el país cuando ponga fin a sus estudios. "Sé que quiero trabajar en una clínica veterinaria. Estoy abierta a quedarme aquí o a volver a casa. Solo quiero aprender y acumular experiencia dondequiera que se me ofrezca una oportunidad", ha expresado la joven.