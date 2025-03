Una juez tumba a una comunidad de propietarios por impedir adaptar una vivienda para minusválidos

En el barrio madrileño de Tetuán, una comunidad de propietarios había impedido a una de las vecinas adaptar la parte exterior de una vivienda para facilitar el acceso a una persona con discapacidad. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid ha tumbado esa decisión.

Tal y como recoge el medio de comunicación especializado en información jurídica Economist & Jurist, la propietaria de un semisótano del edificio quería convertir una de las ventanas del inmueble en una puerta.

El objetivo era posibilitar que su madre, que va en silla de ruedas y vive con la propietaria en el domicilio, pudiera entrar y salir con autonomía de la vivienda. Pero la comunidad de propietarios se negó a que esa obra de accesibilidad se llevara a cabo argumentando que la obra suponía una alteración de la fachada del edificio.

En declaraciones al citado medio, la abogada que ha llevado el caso, Mónica del Cid de Andrés, ha explicado que "ante la propuesta hecha por esta propietaria, la comunidad de vecinos no solo no se la autorizó, sino que no propuso alternativas que mejoraran la accesibilidad ni probó haber iniciado actuaciones tendentes a eliminar las barreras arquitectónicas".

En ese sentido, la abogada, perteneciente a Legalion Abogados, ha precisado que "únicamente se acordó la instalación de un ascensor, pero con ello no se salvaba el obstáculo de las escaleras que dan acceso al portal".

Mónica del Cid de Andrés se ha mostrado "muy satisfecha" con la sentencia de la magistrada-juez Gemma Susana Fernández Díaz, ya que la reclamación de la afectada "era de justicia: que la nueva inquilina pueda hacer uso de esa entrada que le permita moverse de manera autónoma, usar la vivienda y, por ende, de los elementos comunes con total plenitud, conforme a la Ley de Propiedad Horizontal".