Última hora del brote de hantavirus, en directo: el crucero llegará a Canarias entre las cuatro y las seis de la madrugada

Mónica García confirma que "el riesgo es bajo": "Todos los mecanismos están funcionando correctamente"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que "todos los mecanismos están funcionando correctamente". Durante una rueda de prensa en el Complejo de la Moncloa ha recordado que "el resgo es bajo" y ha instado a evitar el alarmismo.

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​"Las autoridades comprobaran el estado de salud de los pasajeros y si se encuentran asintomáticas. Evacuaran con una mascarilla FPP2". "Los ciudadanos españoles serán los primeros en desembarcar". "Las personas que desembarquen llevarán un pequeño equipaje de mano". ​



Asimismo, ha informado sobre los tres contactos director con una mujer con hantavirus que viajaba en un desde Sudáfrica: una mujer en Alicante con síntomas ​compatibles una mujer Sudáfricana que pasó una semana en Barcelona y que está asintomática, una mujer asintomática en Barcelona, confinada en un hospital. ​"Todos los mecanismos están funcionando correctamente. Estamos actuando ante cualquier posible contacto".

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​Los españoles que viajan en el crucero guardaran una cuarentena en el Gómez Ulla. La ministra ha hablado con ellos en la tarde de este viernes ha asegurado que se encuentran asintómaticos. "Son personas asintómaticas que van a colaborar para asegurar los protocolos de salud pública. Vamos a poner equipos de psicología por su estado emocional".

