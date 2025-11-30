Una paciente ciega de 95 años ha perdido sus audífonos en una residencia y el asunto pasa a manos de un abogado

Curioso suceso en Francia. Una anciana se ha quedado sin audición porque sus audífonos "no están por ninguna parte". Tiene 95 años, y tras más de un mes sin encontrar los aparatos, el caso ha terminado en los tribunales. La situación ha desesperado a los hijos que finalmente se decantaron denunciar a la residencia de ancianos en la que vive en las inmediaciones de París.

Tal y como reza la publicación, la familia de la anciana está "preocupada" por la desaparición de sus audífonos. "Ciega y con discapacidad cognitiva, ya no puede seguir conversaciones, y para comunicarse con ella, sus seres queridos tienen que acercarse a su oído", han confirmado sus allegados en unas declaraciones recogidas por el medio de comunicación.

Además, según ellos, los dispositivos se extraviaron antes de una cita con el otorrino a mediados de octubre. Desde entonces, la anciana "ha quedado aislada del mundo". La familia cree que la residencia debe asumir su parte de responsabilidad y proporcionar nuevo equipo.

No obstante, la dirección de la residencia se ha mostrado crítica y contundente. En un correo electrónico informó a la familia de que fue la mujer quien "retiró sus dispositivos por sí misma", y que uno de ellos fue encontrado en un cubo de basura.

Pero esto no ha sentado nada bien a sus familiares que acudieron rápidamente a un abogado para regularizar la situación. De este modo, el magistrado les recordó que una pérdida no es suficiente para asumir la responsabilidad de la residencia, "pero que un defecto de seguridad puede cambiar el caso".

Pero para sus hijos, realmente, el asunto va más allá de los aspectos legales. Quieren que se le proporcione un nuevo sistema, para que su madre pueda seguir lo que se dice a su alrededor y que "termine sus días con dignidad". Los periodistas del diario han tratado de contactar con la dirección del establecimiento, que no ha querido ofrecer su versión.