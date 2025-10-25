Una psicóloga alerta sobre la pedagogía del miedo: "Nos volvemos adolescentes desorientados, herméticos o adultos sombríos"

La psicóloga Ángela Sannuti, autora del libro La última vez que fuimos niños, ha realizado una entrevista con RAC1, donde ha hablado sobre la pedagogía del miedo y la desconexión con nuestro "niño primordial". Y es que, según denuncia la experta, la "pedagogía del miedo, que castiga y reprime formando adultos desconectados del corazón".

"He visto que gran parte del sufrimiento humano, el sufrimiento de todos nosotros, es producto de un desconocimiento profundo de nuestra naturaleza humana", asegura la mujer, que cree que a día de hoy seguimos sin conocer "nuestro mundo interior".

Según la psicóloga y escritora, dentro de nosotros hay "un niño herido" que nunca termino de crecer y que "no completó su niñez". Y cuando crecemos, sigue actuando desde nuestro inconsciente, a través de las experiencias, vivencias y recuerdos. Por ello, cuando aceptamos todo aquello que nos hizo daño y que tuvimos que esconder del resto, podemos entender mejor ciertas cosas.

"Vamos construyendo personajes, máscaras que si bien en su momento nos permitieron sobrevivir, con el paso de la vida se han convertido en corsés que nos impiden vivir con confianza, con dignidad y autorrespeto. Este afán desesperado de atrapar con la mirada y la aprobación ajena se pone en evidencia en las redes sociales", agrega la misma.

La diferencia del niño herido y del niño primordial, es que este último representa nuestra esencia original, es decir, quienes realmente somos. "Hay un niño herido que habita en todos nosotros, lleno de miedo y de culpa. Y este niño no desaparece de nuestra vida diaria, porque sigue actuando desde el inconsciente", afirma la psicóloga.

Según ella, primero somos pequeños seres "llenos de alegría" y después, con la llegada del miedo, la desconfianza, el desamor o el control, nos convertimos "en adolescentes desorientados, cada vez más herméticos, o adultos sombríos, con rostros adultos, desconfiados e incluso aterrorizados". "Vivimos a la defensiva, en un estado casi constante de supervivencia; la supervivencia es lucha, es competencia, es marginación para muchos y espacios despiadados de poder para pocos", sentencia.